FAZ Plus Artikel Investieren in Arbeitsplatz : Der Steuerfreibetrag muss steigen!

Beteiligungen der Mitarbeiter sind so alt wie Unternehmen selbst: Ein deutlich höherer steuerlicher Freibetrag könnte deutsche Arbeitnehmer zu Investitionen in Mitarbeiteraktien motivieren. Ein Gastbeitrag.

Mit der Sozialen Marktwirtschaft hat Deutschland einen eigenständigen Weg jenseits der Extreme von Marxismus und Kapitalismus eingeschlagen. Dieser Grundsatz wurde schon 1949 von der Union – knapp einen Monat vor der ersten Bundestagswahl – in den Düsseldorfer Leitsätzen festgehalten. Das ist jetzt 70 Jahre her und aktueller denn je. Schon Papst Johannes Paul II formulierte in seiner Enzyklika „Laborem exercens“ 1981; den „künstlich entstandenen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit“ zu überwinden. Denn die Arbeit eint Menschen mehr als dass sie trennt.

In der ersten Phase ging es um „Wohlstand für alle“. In der zweiten Phase darum, dieses Modell global auszurichten. Nun geht es in die dritte Phase: Eigentum für jeden. Ein Unternehmen kann nur so gut sein, wie die Mitarbeiter sind. Auch unternehmerisch tätig zu sein ist Teil der Arbeitswelt. So schaffen beide Seiten miteinander Wertschöpfung. Das wichtigste Potential ist der Mensch. Der gute Unternehmer geht Risiken ein und sieht seine Mitarbeiter als Partner. Wenn sie für die Arbeit brennen und beide Seiten mit dem Erfolg des Unternehmens eng verbunden sind, entsteht eine Schicksalsgemeinschaft. Was ist dafür besser geeignet als die Beteiligung der Belegschaft an ihrem Unternehmen?