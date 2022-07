Folgen der russischen Invasion : Erst Zahlungsaufschub, dann Währungsabwertung

Aktualisiert am

Die ukrainische Wirtschaft leidet unter dem Krieg. Daher ergreift Kiew finanzpolitische Gegenmaßnahmen. Bild: dpa

Die Finanzlage in der Ukraine spannt sich weiter an: Der Staat will Auslandsschulden nicht mehr bedienen. Jetzt wird auch noch die Währung drastisch abgewertet, um die ukrainische Wirtschaft widerstandsfähiger zu machen.