Vermögensbildung : Private Equity wird immer beliebter

Anleger denken um. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Schweizer Großbank UBS . Die Bank hat mehr als 220 sogenannte Single Family Offices rund um die Welt nach ihren Strategien zur Geldanlage befragt. In den Family Offices bündeln wohlhabende Familien ihr Vermögen und legen es an. Die UBS gehört zu den führenden Instituten in diesem Bereich. Inflation, die Geldpolitik der Notenbanken und die steigenden Zinsen machen eine Überprüfung der bisherigen Strategie notwendig. In der Fachsprache wird diese Strukturierung des Kapitals in verschiedene Anlageklassen „Asset Allocation“ genannt. Anleger haben schon länger damit begonnen, sich von festverzinslichen Wertpapieren anderen Vermögensklassen zuzuwenden, heißt es in der Studie. Das seien bevorzugt Private Equity, Immobilien oder auch Privat Debt. Bei Private Debt geben Investoren privat Kredite aus, tun dies also außerhalb des klassischen Bankensektors. „Investoren versuchen, in einer Zeit der grundlegenden Transformation Schritt zu halten“, heißt es von der UBS.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

Rund 84 Prozent der befragten Family Offices hätten angegeben, dass die digitale Transformation das Anlagethema schlechthin sei. Dies umfasse den elek­tro­nischen Handel genauso wie Daten, Künstliche Intelligenz, die Cloud oder auch die Blockchain. Etwa ein Viertel der Befragten würden inzwischen in Kryptowährungen investieren oder es erwägen. Interessantes Detail: Viele geben an, in diese neuen Technologien eher wegen des Lerneffekts als wegen der Rendite zu investieren. Es gehe zum Beispiel darum, das disruptive Potential der Blockchain zu verstehen. Mehr als zwei Drittel der Befragten sagten, deswegen in die Blockchain zu investieren, weil dezentrale Bezahlsysteme und dezentrale Technologien schon bald vermehrt genutzt würden.