Osteuropas Börsen : Klein, illiquide und überflüssig?

Viele Börsen in Ostmittel- und Südosteuropa erweisen sich für Anleger wie für Aktien-Emittenten als schwieriges Pflaster. Kann eine Großfusion Abhilfe schaffen?

Börse in Bukarest: ein Handelplatz mit 140 Jahren Tradition Bild: AFP

Zwei Wochen vor Weihnachten hatte die Moldova Agroindbank (Maib) Kunden ins Hotel Marriott der moldawischen Hauptstadt Chișinău geladen. Im Anschreiben stand, man wolle „moldauischen Unternehmen das Potenzial des Zugangs zu Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen durch die Notierung an einer internationalen Börse“ vorstellen. Mit dem Thema kennt die größte Bank in der kleinen Republik sich aus. Drei Tage später bewilligten ihre Eigner den geplanten Gang der Maib an die Börse Bukarest im benachbarten Rumänien.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Die für dieses Jahr angestrebte Erstnotierung werde „zahlreiche Vorteile für uns und unsere Kunden haben“, lobte Vorstandschef Giorgi Shagidze und zählte die Vorzüge auf: verbesserten Zugang zu Kapital, niedrigere Finanzierungskosten, mehr Transparenz, bessere Investorenkommunikation und Corporate Governance. „Nicht zuletzt wird es auch die Tür für andere moldauische Unternehmen öffnen, um sich in die internationalen Kapitalmärkte zu integrieren, was dem ganzen Land zugutekommt.“