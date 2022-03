Beruflich erfolgreiche Frauen : Warum Mütter ihr eigenes Geld verdienen sollen

Liebe Anleger, werte Narren! Erinnern Sie sich, was vor zwei Jahren geschehen ist? Damals ist Corona ausgebrochen. Und wissen Sie noch, was vor zwei Jahren mit dem Kurs der deutschen Aktien passiert ist? Der Dax stand am 28. Februar 2020 bei 11.890 Punkten, und in den folgenden Tagen ging’s steil bergab. Der Index fiel bis zum 18. März 2020 auf 8442 Punkte. Das war ein Minus von 29 Prozent, und kein Mensch wusste, wie es weitergehen würde. Heute wissen wir, dass der Dax gestiegen und gestiegen und gestiegen ist. Im November des vergangenen Jahres kletterte er zum ersten Mal über 16.000 Punkte.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft.

Nun hat Russland in der vergangenen Woche die Ukraine überfallen, und der Dax ist in der vergangenen Woche auf 14.000 Punkte gefallen. Das ist zwar ein Gewinn von 18 Prozent im Vergleich zum Frühjahr 2020, aber ein Verlust von 13 Prozent im Vergleich zum Herbst 2021. Seither steht mein Telefon nicht mehr still. Die Leute wollen wissen, wie es weitergehen wird, was sie mit ihren Aktien machen sollen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Zukunft aussieht, doch ich kann Ihnen sagen, was Sie mit Ihren schönen Aktien machen sollen, wenn ich weiß, wer Sie sind, wie Sie leben und was Sie wollen, so wie zum Beispiel im folgenden Fall.