Börsen-Gesetze : Totgesagte leben länger

Um das Geschehen an der Börse ranken sich viele Börsenweisheiten. Doch solche Dinge wie „this time is different“ und die Phillips-Kurve müssen immer wieder neu betrachtet werden: Stimmen sie heute noch? Ein Gastbeitrag.

Diesmal ist alles anders – this time is different.“ Dies sind laut einer Börsenweisheit die vier teuersten Worte der Finanzgeschichte. Sie beschreiben ein menschliches Verhaltensmuster, übertriebene und eigentlich nicht nachhaltige Entwicklungen der jeweiligen Gegenwart zu rechtfertigen. Ein wesentlicher Teil des Narrativs ist dabei das Ausrufen einer neuen Ära. Warnende Verweise auf historische Gesetzmäßigkeiten werden als altbacken und nicht mehr gültig vom Tisch gewischt. So geschehen Ende der 1990er-Jahre mit Blick auf die überzogenen Bewertungen von Technologieunternehmen während der New Economy sowie Mitte der 2000er-Jahre bei der ausufernden Immobilienkreditvergabe und der damit verbundenen Verbriefungseuphorie. Die schwerwiegenden Folgen sind hinlänglich bekannt: TMT-Blase 2000 und große Finanzmarktkrise 2008.

Derselbe Reflex war in den vergangenen Jahren mitunter auch mit Blick auf die globale Geldpolitik und Inflation zu beobachten. Konkret wurde die Gültigkeit zweier ökonomischer Urgesetzmäßigkeiten verdrängt: die der 110 Jahre alten, auf den Ökonomen Irving Fisher zurückgehenden Quantitätsgleichung des Geldes und der gut 60 Jahre alten (modifizierten) Phillips-Kurve. Erstere beschreibt den Wirkungszusammenhang von Geldmengenänderungen und Inflation, Letztere die Beziehung zwischen Löhnen respektive Inflation und Arbeitslosigkeit. Beide Gesetzmäßigkeiten seien tot, hieß es mehr oder weniger lautstark.