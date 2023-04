Die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten sinkt im März auf 5 Prozent. Im Euroraum lag sie bei 6,9 Prozent. Was steckt dahinter?

Als es losging mit den hohen Inflationsraten vor rund zwei Jahren, da waren die Vereinigten Staaten viel stärker betroffen als der Euroraum. Zeitweise war sogar umstritten, ob es hier überhaupt auch so schlimm kommen werde. Mittlerweile hat sich das umgekehrt. Die amerikanische Inflationsrate lag im März bei 5 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington am Mittwoch mitteilte. Die Inflationsrate im Euroraum dagegen betrug 6,9 Prozent.

Beide Raten waren zwar gegenüber Februar deutlich rückläufig, der Gipfel der Inflation scheint auf beiden Seiten des Atlantiks überwunden zu sein. Gleichwohl ist die Inflation hierzulande offenbar noch hartnäckiger als in den Vereinigten Staaten. Was steckt dahinter?

Hohe Kerninflation in beiden Räumen

Zunächst mal gibt es einen Punkt, bei dem sich Amerika und die Eurozone nicht so sehr unterscheiden, wie Jörg Krämer hervorhebt, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Das betrifft die sogenannten Kerninflation, das ist die Teuerung ohne stark schwankende Preise wie die für Energie und Nahrungsmittel. Ökonomen nennen diesen Wert auch die „zugrundeliegende Inflation“, weil sie die langfristige Entwicklung oftmals besser abbildet als die kurzfristigen Schwankungen unterworfene Gesamt-Inflationsrate. Auch die Notenbanken gucken in letzter Zeit besonders auf diese Kerninflation, wenn sie wissen wollen, ob ihre Geldpolitik wirkt und ihre Zinserhöhungen schon erste Erfolge zeigen.

Diese Kerninflation nun ist auf beiden Seiten des Atlantiks im März gestiegen. In den Vereinigten Staaten von 5,5 auf 5,6 Prozent. Dort liegt die Kernrate jetzt also sogar oberhalb der Gesamtrate. Im Euroraum legte sie von 5,6 auf 5,7 Prozent zu. Auch bei der Kernrate steigt das Preisniveau also hierzulande stärker als in Amerika, aber das Plus macht längst nicht so viel aus wie bei der Inflationsrate insgesamt.

Das zeigt: Die Unterschiede werden vor allem durch zwei Posten bestimmt: die Energiepreise und die Nahrungsmittelpreise. Bei beiden ist die Situation für Verbraucher offenbar in Amerika günstiger als im Euroraum. Dazu kommt aber noch, dass bei der Berechnung der Inflationsrate in den USA Energie und Nahrungsmittel mehr Gewicht haben als hierzulande, wie Karsten Junius hervorhebt, Ökonom der Bank J. Safra Sarasin.

Die Energiepreise in Amerika sind im März auf Jahressicht um 6,4 Prozent zurückgegangen, im Euroraum nur um 0,9 Prozent. Die Preise für Nahrungsmittel hingegen sind in Amerika „nur“ um 8,5 Prozent gestiegen, im Euroraum dagegen um stolze 14,7 Prozent.

„Ökonomisch sehe ich den Grund für die höheren Inflationsraten bei Energie und Lebensmittelpreisen im Ukrainekrieg, der einen geringeren Einfluss auf Energie- und Lebensmittelpreise in Amerika hat als bei uns“, sagt Ökonom Junius: „Das wird etwa bei Getreideprodukten sichtbar, die bei uns über ein Viertel teurer sind als vor dem Krieg.“

Die Energiepreise sind der wichtigste Grund, warum in beiden Regionen die Gesamtinflationsrate im März gegenüber Februar zurückgegangen ist. Die Energiekrise hat sich etwas beruhigt. Hinzu kommt hüben wie drüben ein sogenannter statistischer Basiseffekt: Im vorigen Jahr waren die Energiepreise rund um den Globus im März mit Kriegsbeginn in die Höhe geschossen. Von diesem Monat an werden jetzt daher die aktuellen Energiepreise mit den schon gestiegenen aus dem März des Vorjahres verglichen. Das lässt die Teuerungsraten automatisch geringer ausfallen. Niedrigere Öl- und Kraftstoffpreise aber schlügen in Amerika stärker als hierzulande auf die Inflationsrate durch, weil der Steueranteil beim Kraftstoff in Amerika geringer sei als im Durchschnitt des Euroraums, sagt Ökonom Krämer. Auch der Wechselkurs des Dollars spielt dabei eine Rolle – mal in die eine, mal in die andere Richtung.

Unterschiedliche Inflationsursachen

Auch von den Ursachen her gebe es Unterschiede in der Inflation in den Vereinigten Staaten und hier, sagt Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ Bank. „Die US-Inflation hatte ihre Ursache vor allem in den überdimensionierten Fiskalpaketen der Trump- und Biden-Regierungen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Corona-Folgen“, meint Holstein. Eine zu hohe Nachfrage habe einem eingeschränkten Güterangebot beispielsweise bei neuen und gebrauchten Kraftfahrzeugen gegenübergestanden, was die Preise massiv nach oben getrieben habe. Das habe insbesondere an gestörten Lieferketten gelegen. „Eine wichtige Rolle spielt bis heute auch der Boom der Immobilienpreise, der vor allem über die kalkulierten Eigentümermieten mit zeitlicher Verzögerung in die Inflationsberechnung eingeht“, sagte Holstein.

Dagegen seien im Euro-Raum die Energie- und die Nahrungsmittelpreise über längere Zeit die mit Abstand wichtigsten Inflationstreiber gewesen. „Während die Energiepreise ihren Höhepunkt inzwischen klar überschritten haben, steigt der Preisdruck bei den Nahrungsmitteln in Europa immer noch weiter an“, sagt Holstein. Bei den Dienstleistungspreisen sei mittlerweile ebenfalls ein sich stetig verstärkender Aufwärtsdruck festzustellen. In beiden Wirtschaftsräumen bilde die Lohnentwicklung wohl die zentrale Einflussgröße, die über ein weiteres Abflauen oder ein erneutes Aufschaukeln des Inflationsdrucks entscheiden werde.

Der Frankfurter Wirtschaftsprofessor Volker Wieland meinte, auch die Tatsache, dass die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) „früher und dezidierter“ die Zinsen angehoben habe als die Europäische Zentralbank (EZB), spiele für die unterschiedliche Inflationsentwicklung eine Rolle.

Die Börsen reagierten am Mittwoch erfreut auf die Nachrichten. Die unerwartet stark gesunkene amerikanische Inflation wurde als Zeichen gedeutet, dass die Notenbank Fed weniger aggressiv mit Zinserhöhungen vorgehen müsse. Der Dax erreichte mit 15.822 Punkten zeitweise ein Jahreshoch. Auch der Euro Stoxx 50 gewann an Schwung und stieg um 0,9 Prozent auf 4374 Zähler.