Aktienanlage : Warum Invesco auf Europa setzt

Die Sorgen an den Finanzmärkten angesichts der jüngst sehr hoch ausgefallenen Inflationsraten wertet Bernhard Langer, leitender Anlagestratege der amerikanischen Fondsgesellschaft Invesco , eher gelassen. Zwar ist die Inflation seinen Worten zufolge gekommen, um zu bleiben. Doch eine Hyperinflation erwartet er nicht und beruft sich dabei im Gespräch mit der F.A.Z. unter anderem auf die moderaten Inflationserwartungen am Markt.

Für den Euroraum liegen die Inflationserwartungen gemessen am fünfjährigen Inflation Swap derzeit mit 1,875 Prozent unter der von der Europäischen Zentralbank (EZB) im mittelfristigen Durchschnitt angestrebten Teuerungsrate von 2 Prozent. In den Vereinigten Staaten liegen die Erwartungen bei 2,51 Prozent. „Vor einem Jahr hatten wir in Europa noch negative Inflationsraten, sodass sich die jüngst hohen Preisanstiege mit enormen Basiseffekten erklären lassen.“ Auch andere Marktbeobachter verweisen auf den Wegfall des Mehrwertsteuereffekts, deren Wiederanhebung in diesem Jahr zusätzlichen Preisdruck verursacht hatte.

Angenommen wird auch, dass sich der deutliche Anstieg der Energiepreise wieder verlangsamen dürfte. Jedoch werden anhaltende Lieferkettenstörungen weiterhin für Preisdruck sorgen. Aus Langers Sicht bewegen sich die Lohnabschlüsse in Europa noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. „Die Dynamik in Europa ist niedriger als in den USA“, sagt der Invesco-Stratege. Er rechnet im kommenden Jahr in Europa mit einem Preisanstieg zwischen 2 und 3 Prozent und in den USA von mehr als 3 Prozent. „Die Notenbanken wollen diese Inflation bewusst erreichen“, fügt Langer hinzu.

„Keine Belastung für Aktien“

Die moderate Teuerung muss seinen Worten zufolge für Aktien keine Belastung sein. „Sie gibt den Unternehmen mehr Spielräume, was ihre Gewinne positiv beeinflussen kann.“ Darüber hinaus seien die Notenbanken nicht gezwungen, das Wachstum durch deutliche Zinserhöhungen zu bremsen. „Die Liquidität wird also weiterhin ausreichend vorhanden sein“, ist er überzeugt. „Die geldpolitische Straffung wird in den Vereinigten Staaten im nächsten Jahr kommen, während Europa mit zwölf bis 15 Monaten Verzögerung folgen dürfte“, lautet seine Prognose.

Vorsichtig zuversichtlich beurteilt er die Corona-Pandemie. Sie werde nicht mehr so stark verunsichern, wie es bislang der Fall gewesen sei. Zwar könne eine neue Virusvariante wie jüngst Omikron die Märkte für kurze Zeit beeinträchtigen, aber irgendwann setze sich die Erwartung durch, dass es bald einen Impfschutz dagegen geben werde. „Wir werden mit dem Coronavirus so zu leben lernen, wie es mit der Grippe schon längst normal ist“, sagt Langer.

Die Vermögensverwalter von Invesco beurteilen die Aussichten für Europa, wo die Europäische Zentralbank (EZB) auf eine wieder zurückgehende Inflation und einen weiter expansiven geldpolitischen Kurs setzt, positiv. „Die Bewertungen am europäischen Aktienmarkt sind im Vergleich zu den Vereinigten Staaten noch nie so günstig gewesen wie jetzt“, sagt Langer. Das gelte für alle relevanten Kennziffern wie Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Dividendenrenditen. „Es ist deshalb sinnvoll, Europa nun überzugewichten, weil ein Nachholeffekt wahrscheinlich ist“, fügt er hinzu.

In Amerika gibt es seiner Ansicht nach auch immer mehr Merkmale der Spekulation, wie der Boom um die leeren Spac-Börsenmäntel oder die übertriebenen Bewertungen einiger Technologieunternehmen gezeigt hätten. „Das ist in Europa noch nicht zu beobachten.“

Trotz seiner grundsätzlichen Zuversicht ist sich Langer bewusst, dass das Wirtschafts- und Marktumfeld störanfällig bleibt und für Übermut kein Anlass besteht. „Die Anleger müssen sich auf Kursschwankungen einstellen“, sagt er. Zudem werde es nicht mehr das Momentum der Kurserholung wie im Anschluss nach dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 geben. Mitte März 2020 war der Dax bis auf 8440 Punkte gesunken. Seitdem hat sich der deutsche Leitindex fast verdoppelt. Diese Kursentwicklung dürfte mittelfristig unwahrscheinlich sein.

Aber eine schwankungsanfällige, also volatile Entwicklung am Aktienmarkt bietet nach Ansicht von Langer auch Chancen. Kursrücksetzer sollten für Käufe genutzt werden, lautet sein Ratschlag. Solche Rückschläge könnten neue Virusgefahren oder auch geopolitische Probleme auslösen. Geht der Aktienmarkt dann in kurzer Zeit um 10 Prozent nach unten, können sich günstige beziehungsweise attraktive Einstiegsniveaus bieten. Mit der Liquidität der EZB im Rücken ist eine Kurserholung in diesem Fall wahrscheinlich.

Insgesamt betrachten die Invesco-Strategen in ihrem in dieser Woche veröffentlichten Ausblick 2022 als „Jahr des Übergangs“. Politik und Wirtschaft würden sich auf einen „normaleren Zustand“ zubewegen.