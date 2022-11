Mieten oder kaufen? : Die teure Liebe zu tollen Immobilien

Wer sich vor der Inflation schützen will, für den gilt: Hände weg von Immobilien! Wer der Preissteigerung mit dem Kauf eines Eigenheim begegnen will, setzt alles auf eine Karte – und holt sich schnell eine blutige Nase.

Mir wird in schöner Regelmäßigkeit vorgeworfen, ich sei kein Freund von Immobilien. Die Kritiker haben recht. Ich halte nichts von alten Gemäuern in schlechten Lagen. Genauso wenig bin ich bereit, für ein Haus oder eine Wohnung in guter Lage jeden Preis zu bezahlen. Und falls das Vermögen zu 75 Prozent aus zwei Immobilien besteht, dann erlaube ich mir, von einem Klumpenrisiko zu sprechen. Nun möchte ich meiner „Abneigung“ die Krone aufsetzen und die Behauptung aufstellen: Immobilien sind in vielen Fällen kein Schutz vor Inflation!

Das mag ein bisschen viel sein für die Freunde gepflegter Liegenschaften, doch wenn Sie interessiert, was mich zu dieser Aussage veranlasst, dann lade ich Sie zu einem Bummel durch Charlottenburg ein. Danach werden Sie mich (vielleicht) verstehen.