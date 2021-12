Börsengewinne weltweit in 2021 : Warum Heimatliebe an der Börse nicht alles ist

Wenn sich ein Jahr seinem Ende zuneigt, schießen Rückblicke jeglicher Art wie Pilze aus dem Boden. Viele Ereignisse, die man dort findet, sind noch immer präsent, ob man sich da­rüber freuen mag oder eher nicht. Gar nicht so selten wird man aber dann doch überrascht, was noch so alles in dem ei­nen Jahr geschehen ist und nur in Vergessenheit geraten war. Auch an den Kapitalmärkten fördert eine Rückschau regelmäßig Überraschendes zutage. Dies gilt insbesondere dann, wenn man weg von einzelnen Ereignissen und Handelstagen das Anlagejahr einmal ganz nüchtern un­ter dem Strich betrachtet und bewertet. Der Frage nachzugehen, was aus 100.000 Euro geworden wäre, ist eine Möglichkeit, genau dies zu tun.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft.



Die gute Nachricht für dieses Jahr: In­mitten der Pandemie und deren weitreichenden Folgen und trotz wachsender Sorgen etwa über die hohen Inflations­raten auf der ganzen Welt sowie das wohl absehbare Ende der ultralockeren Geldpolitik der großen Notenbanken haben sich die meisten Investments überaus po­sitiv geschlagen. Sie haben damit viele im Nachhinein viel zu vorsichtige Markt­auguren eines Besseren belehrt. Deut­liche Verlierer unter den Anlageklassen gab es nur wenige, von Einzelwerten natürlich abgesehen. Mit anderen Worten: Investoren hätten unter dem Strich mit der überwiegenden Zahl der Anlagen das eingesetzte Geld mehren können, und das oft sogar deutlich.