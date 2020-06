Gleichberechtigung : Warum Frauen schneller reich werden als Männer

Die Corona-Krise schmälert den Reichtum in aller Welt. In diesem Jahr werden die privaten Finanzvermögen aufgrund des globalen Wirtschaftsabschwungs erstmals seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr steigen, sondern sinken. Zu diesem Ergebnis kommt die Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) in ihrem aktuellen „Global Wealth Report“, der am Donnerstag veröffentlicht wird. BCG trägt Jahr für Jahr Zahlen der Privatbanken und Vermögensverwalter zusammen.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.



Demnach sind die Privatvermögen (ohne Immobilien) 2019 währungsbereinigt um fast 10 Prozent auf 226 Billionen Dollar gestiegen. Das ist der höchste Anstieg seit zehn Jahren – und doch nur Schnee von gestern. Zwar haben sich die Aktienmärkte nach dem steilen Absturz im März wieder deutlich erholt. Aber insgesamt haben sich infolge der Pandemie Milliardenwerte in Luft aufgelöst; und weitere Rückschläge sind jederzeit möglich.