Bankwechsel : Der Konto-Irrsinn

Es fing ganz harmlos an. Mit einem lockeren „Hallo“ begrüßte mich Anfang November 2020 ein Schreiben der Hausbank: Ich solle doch bitte rückwirkend der Einführung von „Verwahrentgelten“ auf meinem Girokonto zustimmen, sprich: Negativzinsen. Drei Wochen später folgte ein weiterer Brief: „Aufgrund eines technischen Fehlers“ sei das vorausgegangene Schreiben leider „ungültig“; ich solle doch bitte noch mal unterschreiben, diesmal nur für die Zukunft.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Nach dieser Panne hielt sich das Institut zurück, erst ein Dreivierteljahr später meldete es sich abermals, jetzt verschärfte sich der Ton. In dem Brief, angeblich am 27. August 2021 abgeschickt, aber schon am Tag davor eingetroffen, setzte die Bank eine Frist: „Bitte senden Sie das Formular bis zum 30. September zurück, damit wir weiter für Sie da sein können!“ Die Botschaft war deutlich, explizit fiel das Wort „Kündigung“ noch nicht.