Mögliche Engpässe : Warum Erdgas jetzt teurer wird

Im Vergleich zum drastischen Anstieg des Ölpreises in den vergangenen zwölf Monaten ist es fast ein bisschen untergegangen: Auch der Preis für Erdgas hat deutlich zugelegt. Das ist auch deshalb relevant, weil knapp die Hälfte der Haushalte in Deutschland mit Gas heizt, Ölheizungen machen nur noch etwa 25 Prozent aus. An der Börse ist Erdgas teuer wie lange nicht mehr. Und auch der Preis, den Verbraucher in Deutschland für Erdgas zahlen müssen, ist deutlich gestiegen. In der Grundversorgung zahlt ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden nach Angaben des Internetportals Check24 im Moment 1515 Euro im Jahr – soviel wie noch nie. Der Durchschnitt aller Gas-Tarife liege immerhin bei 1301 Euro. Das sei der höchste Wert seit 2016.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

Das teurere Gas trägt dabei durchaus schon zum Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten in Deutschland bei. In die sprunghaft gestiegene Inflation im Juli flossen die Gaspreise mit einem Anstieg um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ein. Das ist zwar kein Vergleich zum Preisanstieg beim Heizöl um 53,6 Prozent – aber doch eine ganz beachtliche Verteuerung.