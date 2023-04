Aktualisiert am

Die Zinserhöhungen der EZB kommen bei den Sparern allenfalls teilweise an. Im Ausland bekommen sie mehr für ihre Einlagen. Aber warum ist das so, und wo liegen die Risiken?

Na also, es geht doch. Es gibt wieder Zinsen, die diesen Na­men verdienen und die Lücke zur Inflation zumindest etwas verkleinern. Satte 3 Prozent bietet die ING, nach der Zahl der Kunden immerhin Deutschlands drittgrößte Bank. Aber jetzt kommt das Kleingedruckte: Die ING knüpft die Verzinsung an eine Reihe von Bedingungen.

So kappt sie den Mindesteinlagebetrag auf 50.000 Euro und ge­währt den Zins, mit dem sie derzeit deutschlandweit an der Spitze liegt, eben auch nur für ein halbes Jahr. Und vor allem: Eine interne Umschichtung von Geld lässt die ING nicht zu, sie will, dass ihr frisches Geld zufließt, dass die Sparer bei einem anderen Institut ab­ziehen.