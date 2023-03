Die vorläufige Schließung des Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds der Gesellschaft KFM sorgt in dem kleinen Marktsegment für Unruhe. „Das ist ein schwerer Schlag für Mittelstandsanleihen“, sagt Marius Hörner vom Finanzierungsberater One Square Financial Engineers. In der Nische ist der Fonds mit einem Volumen von zuletzt 131 Millionen Euro ein Schwergewicht.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Am 19. Ja­nuar war das Anteilsgeschäft ausgesetzt worden. Grund war eine Anleihe der Zweckgesellschaft Securo Pro Lux, die mittelbar durch einen Immobilien-Finanzierungsfonds der Gesellschaft Verius be­sichert ist. Für diesen war die Berechnung des Nettoinventarwerts im Dezember ausgesetzt worden und in dessen Folge der Handel in der Anleihe.