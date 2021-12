Finanzboom in Frankreich : Rekordjahr an der Pariser Börse

Die Omikron-Variante des Coronavirus lastet auf dem Pariser Aktienmarkt, aber man kann nicht sagen, dass sie ihn fest im Griff hätte. Bislang zumindest nicht. Trotz eines holprigen Starts in die Woche notierte der französischen Leitindex CAC-40 immer noch knapp unterhalb von 7000 Punkten und damit nach wie vor in Reichweite seines Allzeithochs von Mitte November. Damals war der Index fast auf 7200 Punkte gestiegen. Dem vorangegangen war eine eindrucksvolle Aufwärtsbewegung, nachdem die Zeichen im Spätsommer kurzzeitig auf Stagnation standen. Das ist längst vergessen. Im Jahresendspurt hat sich an der Pariser Börse wieder jene Euphorie breitgemacht, die schon die erste Jahreshälfte durchzogen hatte.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Insgesamt hat der CAC-40 in diesem Jahr rund ein Viertel an Wert gewonnen – doppelt so stark wie der Dax. Und das wohlbemerkt vor dem Hintergrund, dass in den französischen Leitindex anders als in sein deutsches Pendant keine Dividendenausschüttungen einfließen, seine Entwicklung im direkten Vergleich also grundsätzlich schwächer verläuft als die des Dax.