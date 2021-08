Ordnungsruf des BVerfG : Warum „Mondzinsen“ eine Frechheit bleiben

Na bitte, es geht doch! Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe hat die Zinsen, die der Fiskus bei der Erstattung und Nachzahlung von Steuern erhebt, für verfassungswidrig erklärt. Die Sätze von 0,5 Prozent pro Monat beziehungsweise 6 Prozent pro Jahr sind 1961 – also vor 60 Jahren – festgesetzt worden. Die Finanzverwaltung hat sich seit dem Ausbruch der Finanzkrise vor 13 Jahren, als die Zinsen im Sturzflug sanken, mit Händen und Füßen gegen die Anpassung der Steuerzinsen gestemmt. Nun ist’s erst mal vorbei mit den jährlichen „Nebeneinkünften“ von einer Milliarde. Ich bin gespannt, wie der Finanzminister auf diesen „Ordnungsruf“ des BVerfG reagieren wird, weil die Richter die Höhe der zukünftigen Steuerzinsen offengelassen haben. Was meinen Sie, liebe Steuerzahler, wohin die Reise gehen wird? Ich kann die Frage (leider) nicht beantworten, doch ich bin mir sicher, dass die Gier des Staates auch in Zukunft kaum zu zügeln sein wird. Darf ich Ihnen meine Bedenken an einigen Beispielen schildern?

Die „Mondzinsen“ von 6 Prozent gelten sowohl für die Erstattung als auch die Nachzahlung der Einkommen-, Gewerbe-, Körperschaft-, Umsatz- und Vermögensteuer, wenn seit dem Ende des jeweiligen Steuerjahres mindestens 15 Monate verstrichen sind. Wer zum Beispiel am 1. Oktober 2021 rund 100.000 Euro nachzahlen muss, weil er 2019 einfach zu viel verdient hat, muss mit Zinsen von 3000 Euro rechnen, weil ihm die Verwaltung unterstellt, mit den 100.000 Euro in den letzten Monaten ordentliche Zinsgewinne eingestrichen zu haben. Das ist natürlich Quatsch, weil der Anleger entweder Negativzinsen erwirtschaftet oder Strafzinsen bezahlt hat, die in beiden Fällen bei 50 bis 60 Basispunkten gelegen haben. Vor diesem Hintergrund mag die Überlegung, die Steuerzinsen auf die Hälfte zu senken, wie ein Geschenk des Himmels aussehen, doch in Wirklichkeit sind und bleiben Zinsen in dieser Höhe eine Frechheit.