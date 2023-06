Die extrem hohen Inflationsraten, die seit anderthalb Jahren die Welt in Atem gehalten hatten, sind offenbar ein wenig auf dem Rückzug. In Deutschland fiel die Inflationsrate im Mai von 7,2 auf 6,1 Prozent. Einen ähnlichen Rückgang gab es im Euroraum insgesamt, von 7,0 auf 6,1 Prozent. Und in den Vereinigten Staaten sank die Rate von 4,9 auf 4,0 Prozent, wie am Dienstag veröffentlicht worden ist. Das klingt nach all der heftigen Teuerung für Verbraucher doch endlich mal erfreulich.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

Leider ist ein Teil der Entspannung an der Preisfront sogenannten statistischen Basiseffekten geschuldet: Im vorigen Jahr, mit der Energiekrise und dem Ukrainekrieg, waren viele Preise extrem gestiegen. Wenn jetzt für die Inflationsmessung die aktuellen Preise mit den schon gestiegenen aus dem vorigen Jahr verglichen werden, fallen die Steigerungsraten automatisch etwas geringer aus.