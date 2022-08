Teures Leben : Warum die Inflation jetzt so hoch ist

Professor Wieland, die Inflationsrate in Deutschland nähert sich langsam der Marke von 10 Prozent. Warum ist die Inflation so hoch?

Um das zu verstehen, soll man drei Aspekte berücksichtigen. Erstens: Die Grundlage der Inflation wurde bereits 2020 in der Coronakrise gelegt. Zunächst sind Nachfrage und Produktion stark eingebrochen und die Inflation ist gefallen, aber dann haben die geld- und fiskalpolitischen Stützungsprogramme die gesamtwirtschaftliche Nachfrage über dem Angebot gehalten, also stieg die Inflation wieder. Zweitens: Verschiebungen in Konsum und Produktion, beim Konsum beispielsweise zunächst hin zu langlebigen Konsumgütern, haben Lieferengpässe und Knappheiten bei Vorprodukten und Rohstoffen ausgelöst. Damit hat sich die Inflation zunehmend verbreitert. Drittens: Der Ukrainekrieg hat als Brandbeschleuniger funktioniert und die Energiepreise noch weiter nach oben getrieben. Das frisst sich jetzt durchs System. Unternehmen schlagen die höheren Kosten auf die Preise. Arbeitskräfte fordern eine Lohnausgleich. Ob die Inflation dann länger hoch bleibt, liegt vor allem an der Geldpolitik der Notenbank. Und die ist im Euroraum weiterhin sehr expansiv.