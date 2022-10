Teuerungsrate : Warum die Inflation in Amerika sinkt – aber in Deutschland steigt

Warum die Inflation in Amerika sinkt – aber in Deutschland steigt

Schon den dritten Monat in Folge sinkt die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten. In Deutschland und dem Euroraum dagegen steigt sie und steigt. Was ist der entscheidende Unterschied?

Es ist noch nicht lange her, da war es umgekehrt: Schon bevor in Europa die Inflationsraten immer weiter angestiegen sind, da hatten sie schon in den Vereinigten Staaten überraschende Höhen erreicht. Damals gab es sogar Ökonomen, die meinten, Europa werde von solchen Inflationsraten wie in Amerika verschont bleiben; unter anderem, weil die staatlichen Ausgabenprogramme hierzulande nicht so groß seien wie in Amerika.

Christian Siedenbiedel

Mittlerweile aber scheint sich in Amerika die Inflation wieder etwas zu beruhigen: Den dritten Monat in Folge ist die amerikanische Inflationsrate jetzt gesunken, auf zuletzt 8,2 Prozent im September. Zweistellig ist sie gar nicht erst geworden. In Europa und speziell in Deutschland aber steigt sie immer weiter an und lag im September erstmals seit sehr langer Zeit bei 10 Prozent. Was ist da los?

Unterschiede in den Wurzeln der Inflation

Wenn man mit Ökonomen redet, was der Unterschied der Entwicklung auf beiden Seiten des Atlantiks ist, dann tauchen neben allen Berechnungsunterschieden immer wieder zwei Argumente auf: Auf der einen Seite kann Amerika mehr Energie im eigenen Land erzeugen.

Öl, aber vor allem Gas muss weniger importiert werden, das schützt etwas vor Preiserhöhungen. Auf der anderen Seite soll die Inflation in den Vereinigten Staaten von Anfang an einen anderen Charakter gehabt haben und stärker auf Nachfrage-Effekten beruhen, während es hierzulande vor allem die Angebotsseite ist, die zu den Preissteigerungen beigetragen hat. Nicht nur, aber besonders stark. Der starke Dollar hat wohl auch über die Importpreise die Inflation in Amerika eher gemildert, die in Europa zusätzlich verschärft.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte das unlängst so beschrieben: Erstens sei in Europa die Energie der Kerntreiber der Inflation. Die Preise für Strom, Gas und Kraftstoff machten im Euroraum 60 Prozent der Inflationstreiber aus. „In Amerika ist es die Hälfte davon.“ Zweitens seien die Löhne in Amerika deutlich stärker gestiegen. Der Lohnanstieg liege dort bei 5 bis 7 Prozent, im Euroraum hätten die Tariflöhne bislang weniger zugelegt. Auch hinsichtlich der Frage, ob die Inflation eher vom Angebot oder der Nachfrage getrieben werde, gebe es Unterschiede. „Unsere Inflation ist stark angebotsgetrieben“, sagte Lagarde. Angebotsengpässe und Störungen der Lieferketten hätten die Preise steigen lassen. „In Amerika ist die Inflation stärker nachfragegetrieben.“

Auswirkungen des Wirtschaftsabschwungs

Das hat offenbar auch Konsequenzen für die Frage, ob die Inflation aktuell weiter steigt – oder fällt. „In den Vereinigten Staaten befinden wir uns in einem zyklischen Abschwung, also einem klassischen Zyklus, in dem jetzt die Nachfrage nachlässt“, sagt der Ökonom Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. „In Europa ist es vor allem ein durch Angebotsschocks – Lieferketten, Verfügbarkeit von Rohstoffen – ausgelöster Abschwung.“ Das treibe die Preise, beziehungsweise es dauere länger, bis sie zurückgingen. Eine Wende bei den Preisen in der Eurozone sei daher frühestens zur Jahreswende zu erwarten, meint de la Rubia.

„Der Rückgang der US-Inflation im Vorjahresvergleich ist Ergebnis zuletzt sinkender Energie- und Benzinpreise“, meint Stefan Schneider, der Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Die Energiepreise in den Vereinigten Staaten seien dank heimischer Produktion binnen Jahresfrist mit rund 25 Prozent moderater gestiegen als in Deutschland mit 43,9 Prozent. Derzeit sei aber der zugrunde liegende Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten, auch wegen kräftiger Lohnanstiege, höher als in Deutschland. Angesichts der aktuellen Lohnforderungen könnte Deutschland hier aber bald „aufholen“.

„Die US-Inflationsrate sinkt vor allem deshalb, weil sich Benzin verbilligt hat“, sagte Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Außerdem seien die Preise für Gas und Strom in den Vereinigten Staaten nicht so massiv gestiegen wie in Deutschland. Aber abgesehen von der Energie hätten die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten bis zuletzt stark zugelegt – auch wegen anziehender Mieten. Dabei sollte es bis auf weiteres bleiben, weil der US-Arbeitsmarkt eng sei und die Arbeitskosten rasch stiegen. „Da Arbeitskräfte auch in Deutschland knapp sind, dürften die Löhne hierzulande ebenfalls stärker zulegen, die zuletzt hohen Lohnforderungen passen ins Bild“, sagte Krämer. Mit Blick auf die unterliegende Inflation seien die Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland geringer als von vielen vermutet.

Unterschiedliche Betroffenheit vom Ukrainekrieg

„Beim Erdöl ist die USA ebenso betroffen wie Europa, da sich die Preise kaum unterscheiden“, meint der Frankfurter Wirtschaftsprofessor Volker Wieland. Beim Erdgas sei das anders, da die Versorgung weitgehend pipelinegebunden sei. „Demnach haben die USA und Kanada weiterhin wenig erhöhte Gaspreise“, sagt Wieland. Europa zahle ein Vielfaches davon. Hier spielen Ukrainekrieg und Russland-Sanktionen eine wichtige Rolle.

Außerdem habe die amerikanische Notenbank Federal Reserve dezidierter auf die Inflation reagiert als die Europäische Zentralbank, sagt Wieland, so dass man eine erste Reaktion der Inflationserwartungen auf den Notenbankkurs in den Vereinigten Staaten wohl sehen könne. „International agierende energieintensive Unternehmen sind übrigens dabei, Produktion nach Möglichkeit nach Nordamerika zu verlagern“, sagt Wieland: „Dies wird zunehmend auch neue Investitionen betreffen.“