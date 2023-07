Warum die Inflation gerade in Deutschland so hoch ist

Die Vereinigten Staaten haben in dieser Woche die Welt überrascht: Die Inflationsrate ist dort im Juni auf 3 Prozent gesunken – den tiefsten Stand seit immerhin gut zwei Jahren. Auch aus anderen Ländern kommen erfreulich klingende Nachrichten. In Luxemburg beispielsweise ist die Rate auf 1,0 Prozent gesunken, in Spanien auf 1,6 Prozent.

Selbst in Italien, das früher oft von einer sehr hohen Geldentwertung gebeutelt wurde, ist die Teuerung jetzt niedriger als die deutsche. Nur in Deutschland, als einzigem von allen Euroländern, war im Juni noch ein Anstieg der Inflation zu verzeichnen: Nach der europäischen Berechnungsweise des Harmonisierten Verbraucherpreis-Index (HVPI) stieg sie auf 6,8 Prozent.

Das deckt sich durchaus mit der Erfahrungen der Menschen aus dem Supermarkt, dass in letzter Zeit eigentlich fast alles teurer geworden ist. Nahrungsmittel stiegen laut Statistischem Bundesamt auf Jahressicht 13,7 Prozent im Preis. Beerenobst ist ein Beispiel: Hier lag die Teuerung bei 16,5 Prozent. Tiefgefrorenes Fischfilet wurde 25,6 Prozent teurer, Tomatenketchup 40,6 Prozent, Quark 42,5 Prozent.

Butter wird billiger und ist eine Ausnahme

Das sind extreme Fälle. Aber auch Brot wurde 13,9 Prozent teurer, Milch 17,1 Prozent, Fleisch 5,5 Prozent, Pizza 24,8 Prozent und Orangensaft 25 Prozent. Erfreulich, dass wenigstens Butter, die allerdings zuvor auch im Preis gestiegen war, sich in den zurückliegenden zwölf Monaten um 26,4 Prozent verbilligt hat.

Ein Grund, warum die Inflation in Deutschland zuletzt gegen den globalen Trend gestiegen ist, war schnell ausgemacht: Ökonomen sprechen von einem „statistischen Basiseffekt“. Im vorigen Jahr hatte die Bundesregierung von Juni bis August das Preisniveau durch den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket künstlich gedrückt.

Entsprechend fallen dieses Jahr in diesen drei Monaten die Preissteigerungsraten automatisch höher aus. Das mache knapp einen Prozentpunkt bei der Inflation aus, sagt Holger Schmieding, der Chefvolkswirt des Bankhauses Berenberg. Das erkläre so ungefähr den Unterschied zwischen der deutschen Inflationsrate und dem Durchschnitt im Euroraum von zuletzt 5,5 Prozent.

Die Ursache liegt tiefer als im Basiseffekt

Aber es erklärt natürlich nicht, warum die Inflation bei uns nicht längst wieder ähnliche Größenordnungen wie in Amerika oder Spanien erreicht hat. Will man dem näher kommen, muss man sich genauer angucken, welche Entwicklungen die Inflation im Moment prägen.

Der wichtigste „Preistreiber“ in Deutschland waren zuletzt die Nahrungsmittel, wie Ruth Brand sagt, die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. Die waren im Juni 13,7 Prozent teurer als vor einem Jahr, gegenüber dem Vormonat gab es einen leichten Preisrückgang um 0,2 Prozent.

„Die Preisdynamik schwächt sich ab“, nennen das die Statistiker. In anderen Ländern aber war der Lebensmittel-Preisanstieg auf Jahressicht zum Teil deutlich weniger stark. Zwar lag er in Frankreich auch bei 13,7 Prozent. In Spanien aber betrug er nur 6,3 Prozent – und in den Vereinigten Staaten 5,7 Prozent.

Weniger Kriegsfolgen in den USA

Das hat unterschiedliche Gründe. Die Vereinigten Staaten waren insgesamt weniger betroffen vom Ukrainekrieg. In Spanien dagegen war es ein Staatseingriff, der die Lebensmittelpreise dämpfte: Die Mehrwertsteuer auf viele Grundnahrungsmittel wurde zum Jahresbeginn auf null gesetzt, für andere reduziert.

Bei der Energie hingegen gab es rund um den Globus eine deutliche Entlastung durch niedrigeren Weltmarktpreise für Öl und Gas. Es scheint aber von der Besteuerung, sonstigen Staatseingriffen und der Struktur der jeweiligen Märkte abzuhängen, wie viel bei den Verbrauchern ankam. So gingen die Energiepreise in den Vereinigten Staaten um 16,7 Prozent zurück, in Spanien um 24,9 Prozent und in Frankreich um 3 Prozent. In Deutschland dagegen stiegen sie um 3 Prozent.

So ist hierzulande zwar der Preis von Heizöl um 36,5 Prozent gesunken – der Preis für Erdgas aber stieg um 20,8 Prozent. Deutschlands Versorger scheinen sinkende Gaspreise nur mit Verzögerung an Bestandskunden weiterzugeben.

Vorlauf bei der Inflation in Amerika

„Bei der unterschiedlichen Entwicklung der Energiepreise in den verschiedenen Ländern spielen immer noch Staatseingriffe eine wichtige Rolle“, hebt Michael Holstein hervor, der Chefvolkswirt der DZ Bank. „Diese sind bei den Preisen für Energie und Lebensmittel weltweit besonders stark erfolgt, da diese die Stimmung der Wähler häufig stark beeinflussen“, meint Karsten Junius, Ökonom der Bank J. Safra Sarasin.

Zudem sorgt die unterschiedliche Besteuerung von Mineralöl und Kraftstoff dafür, dass sinkende Ölpreise in verschiedenen Ländern unterschiedlich schnell auf die Inflationsrate durchschlagen. „In den USA wirken sich die niedrigeren Ölpreise direkter auf die Preise an der Zapfsäule aus, da es dort nicht unsere hohe Mineralölsteuer gibt“, sagt Schmieding. Erdgas sei dort generell billiger als hier.

Für den transatlantischen Vergleich ist aber wohl entscheidend, dass die Inflation in Amerika früher angestiegen ist als im Euroraum und die amerikanische Notenbank Fed die Zinsen früher angehoben hat als die EZB. „Insofern verwundert es nicht, dass die Inflation in den Vereinigten Staaten zur Zeit niedriger ist als im Euroraum“, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der

Eine wichtige Frage wird nun sein, wie sich die Preise für Dienstleistungen angesichts steigender Löhne entwickeln. „Aufgrund des grassierenden Arbeitskräftemangels besonders im Handwerk haben wir stark steigende Preise bei haushaltsnahen Dienstleistungen“, sagt Ökonom Holstein. So seien in Deutschland die Preise für „Dienstleistungen für Instandhaltung und Reparatur der Wohnung“ im Juni um 15,7 Prozent gestiegen. Dazu gehörten zum Beispiel „Arbeiten an Heizungs- und Wassererwärmungsanlagen“ mit einem Preisplus von 8,3 Prozent. Holstein meint: „Das zeigt, dass Arbeitskräftemangel und Lohnsteigerungen sich bereits deutlich in der Inflationsrate niederschlagen.“