Steigende Preise : Die Angst der Jugend vor der Inflation

Abends sitzen mehrere Freunde am Mainufer in Frankfurt und diskutieren laut. Alle sind unter 30 Jahre alt, alle haben eine Flasche Bier in der Hand, sie streiten lange und haben nur ein Thema: die Inflation. Da jammert der eine, dass die Flüge für den Urlaub in London so teuer sind. Da erzählt die andere, dass die Möbel für die neue Wohnung mit dem Freund plötzlich viel mehr kosten.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die steigenden Preise beschäftigen gerade die ganze Nation. Besonders alarmiert sind aber die jungen Leute. 72 Prozent der Menschen unter 30 Jahren bereitet die Inflation Sorgen, mehr als den Menschen in anderen Altersgruppen. Das zeigt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Onlinebrokers Flatex Degiro, deren Ergebnisse der F.A.S. exklusiv vorliegen. Unter denjenigen, die 60 Jahre oder älter sind, verunsichern die höheren Preise schon weniger. Da sind 57 Prozent alarmiert.

Was passiert mit der Gesellschaft?

In der Umfrage analysieren die Meinungsforscher ausführlich, wie die Deutschen auf die Preissteigerungen reagieren. Besonders auffallend ist dabei, dass sich die Jungen in ihren Antworten häufig von den Älteren unterschieden. Einerseits bereitet die Entwicklung den jungen Menschen häufiger Sorgen.

Doch andererseits schränkt sich keine andere Bevölkerungsgruppe so selten ein und verzichtet so wenig wie sie. Außerdem glauben sie eher als die Älteren, dass ihr Geld vor dem Wertverlust gut geschützt ist. Viele von ihnen wollen an ihrer Anlagestrategie festhalten. Und sie blicken optimistischer auf die Aktienmärkte.

Größere Inflationssorgen bei geringerer Betroffenheit? Das passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Wie also ist dieser scheinbare Widerspruch zu erklären? Und wenn es ihnen nach eigenen Angaben nicht so sehr ans Geld geht: Wovor sorgen sich die Jungen dann?

Luise, 26 Jahre alt und Studentin, bewertet die Lage wie die meisten in ihrer Generation. Sie erklärt sich ihr Unwohlsein so: „Ich kannte bisher keine Inflation. Aber ich habe in Geschichtsbüchern gelesen, wie eine hohe Inflation früher zu gesellschaftlichen Spannungen geführt hat. Das bereitet mir große Sorgen.“

Hört man sich bei jungen Menschen auf der Straße, auf dem Universitätscampus oder der Einkaufsmeile um, tauchen immer wieder dieselben Bedenken auf: Was macht die Inflation mit unserer Gesellschaft, führt sie zu mehr Spaltung? Was ist mit den Rentnern, was ist mit Alleinerziehenden, denen die Inflation besonders zusetzt? Eine junge Frau erzählt von ihrer alleinstehenden Mutter, die nur wenig Geld hat und um die sie sich sorgt. Und hört es irgendwann auf, dass die Preise steigen? Die Inflationsrate lag im Mai ja nun schon bei fast 8 Prozent. Bekommt das jemand in den Griff?

Junge reagieren emotionaler

Der Blick auf das große Ganze ist bei vielen düster. Sie schnappen die Schlagzeilen in den sozialen Medien auf, sie hören, wie ihre Eltern und Großeltern das Thema umtreibt. Steigende Preise, das klingt nie gut. „Wenn die Älteren Sorgen haben, nehmen das die Jungen manchmal viel intensiver wahr, als die Sorgen der Älteren tatsächlich sind“, sagt der Generationenforscher Rüdiger Maas.