Mehrere Tausend Streikende des öffentlichen Diensts ziehen am 28. Februar 2023 bei einer Demonstration durch die Wuppertaler Innenstadt – darunter auch dieses Kind. Bild: dpa

Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos in 29 Ländern wird die Inflation als die drängendste Sorge der Menschen wahrgenommen. Zu unerwartet, zu mächtig erhob die Geldentwertung im vergangenen Jahr ihr hässliches Haupt.

Im laufenden Jahr dürfte die Inflationsrate nach Ansicht vieler Fachleute zwar zurückgehen, aber die Geldentwertung zeigt gerade in diesen Monaten eine größere Beharrungskraft als erwünscht. Der Weg zurück zu dem von vielen Zentralbanken angestrebten Inflationsziel von 2 Prozent verspricht lang und steinig zu werden.

Ungewöhnlich wäre das nicht: Auch in der Vergangenheit dauerte es häufig zwei bis vier Jahre vom Höhepunkt der Inflation bis zur Rückkehr der Geldwertstabilität. Das derzeit drohende Szenario ist nicht die Hyperinflation der Weimarer Republik, für die alle Voraussetzungen fehlen, sondern eine längere Zeit etwas zu hoher Inflationsraten bei einer mäßigen Dynamik der Wirtschaft. Dieses Umfeld erleichtert der Wirtschaft nicht die Bewältigung der gewaltigen Herausforderungen, die vor ihr stehen.

Spielräume in den Haushalten verringern sich

Nachdem viele Zentralbanken die Inflationsgefahren zunächst unterschätzt hatten, versuchen sie seit einiger Zeit, mit Erhöhungen der Leitzinsen gegenzuhalten. Da die Geldpolitik bekanntlich nur mit langen und variablen Verzögerungen wirkt, sind in diesen Monaten erste Effekte der Leitzinserhöhungen zu beobachten. So hat das Wachstum der Geldmenge spürbar nachgelassen. Doch reichen die bisherigen Schritte der Zentralbanken offenkundig nicht aus.

In der Eurozone haben sich, wie von manchen Fachleuten mit Hinweis auf die Erfahrungen vor einem halben Jahrhundert vorausgesagt, die anfänglichen Preiserhöhungen für Energie und Nahrungsmittel auf nahezu den gesamten Warenkorb der Verbraucher ausgebreitet. Dies erschwert die Bekämpfung der Inflation.

Zudem verdeutlichen astronomische Lohnforderungen in mehreren Wirtschaftsbranchen die Gefahr einer unseligen Spirale aus Preisen und Löhnen. Versuche der Bundesregierung, die deutschen Tarifparteien mit gutem Zureden und staatlichen Inflationsprämien für Beschäftigte ruhig zu stellen, haben sich wie erwartet nicht bewährt. Folgerichtig hat die Bundesregierung die Konzertierte Aktion, dieses Ungetüm des alten deutschen Korporatismus, wieder ausgesetzt.

Die Sicherung des Geldwerts ist und bleibt eine Aufgabe der Geldpolitik. Viele Zentralbanken haben daher vor allem an den Finanzmärkten geäußerten Hoffnungen auf ein baldiges Ende der straffen Geldpolitik eine klare Absage erteilt. Der Zentralbankrat der Europäischen Zentralbank hat schon vor Wochen für den März eine weitere Leitzinserhöhung um einen halben Prozentpunkt in Aussicht gestellt. Weitere Zinsschritte dürften im Verlauf des Frühjahrs folgen.

Gegner weiterer Zinserhöhungen verweisen zwar auf die Gefahr, dass eine zu konsequente Bekämpfung der Inflation die Wirtschaft in eine Rezession schicken könnte. Ein Laufenlassen der Inflation wäre indessen keine Alternative; Wirtschaft und Gesellschaft benötigen ein wertstabiles Geld.

Die Verantwortung der Zentralbanken für die Stabilität des Geldwerts enthebt nicht andere Bereiche der Politik nicht von ihrer Verantwortung, der Geldpolitik ihre Aufgabe nicht zu erschweren. Eine Tarifpolitik, die auf hohe Lohnsteigerungen abzielt, ist aus Sicht der Beschäftigten auf den ersten Blick natürlich verständlich, weil sie ein geringes Vertrauen in eine rasche Rückkehr zu stabilem Geld ausdrückt. Aber dieses Verhalten erschwert einer Zentralbank die Bekämpfung der Inflation.

Ähnliches gilt für die Finanzpolitik. Geldpolitiker aus mehreren Staaten warnen seit Monaten die Regierungen vor den nachteiligen Folgen einer zu großzügigen Finanzpolitik. Die Regierungen müssten erkennen, dass die Zeiten vorbei sind, in denen Zentralbanken mit dem Aufkauf von Staatsanleihen bei sehr niedrigen Zinsen eine großzügige Finanzierung von Staatsausgaben erleichtert hatten.

Statt dessen verringern sich die Spielräume in den Staatshaushalten. Alleine in Deutschland verzehnfachen sich innerhalb von zwei Jahren die Zinskosten des Bundes auf 40 Milliarden Euro im Jahr. Diese Entwicklung, die sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird, müsste die Regierungen zu einer zurückhaltenderen Finanzpolitik veranlassen.

Versuche, gemeinsame Verschuldungsregeln aufzuweichen und weitere durch Schulden finanzierte Fonds aufzulegen, stehen gerade in Europa für ein finanzpolitisches Verständnis, das sich modern gibt, aber in Wirklichkeit von der Zeit überholt worden ist. Die Geldpolitik hat sich mit Verzögerung endlich auf den richtigen Pfad gegeben. Die Regierungen müssen den richtigen Pfad erst noch entdecken.