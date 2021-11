Geldentwertung : Die Inflation bleibt ein Rätsel

Im Sommer 1950 war die D-Mark erst zwei Jahre jung, aber ängst­liche Gemüter fürchteten schon um ihren Fortbestand. „Wir werden wohl um eine zweite Geld­reform nicht herumkommen“, kündigte der Münchener Stadtkämmerer Erwin Hielscher dem Frankfurter Wirtschaftspublizisten Volkmar Muthesius an. Hielscher war vom Fach, weil er in den Vorbereitungen der Währungsreform von 1948 eine aktive Rolle gespielt hatte. „Hielscher war nicht der einzige, der sich zwei Jahre nach der Geldreform Sorgen um die Verhütung eines Rückfalls in die In­flation machte“, schrieb Muthesius in seinen Erinnerungen. „In der Bundesbank beobachtete man, nachdem der erste Rausch der Genugtuung über den An­fangserfolg verflogen war, mit Bedenken, die Preiswelle, die 1950 herauf zu branden begann.“

Wie passt diese nicht sehr bekannte Geschichte zu den populären Erzählungen über die Wertbeständigkeit der deutschen Währung? Nach der Einführung der D-Mark war das Preisniveau im Jahre 1950 gegenüber dem Jahre 1949 deutlich gefallen; die Deutsche Bundesbank sprach später in einer Rückschau von „ei­nem extrem niedrigen Stand in der Preisentwicklung der Nachkriegszeit“. Im Verlauf des Jahres 1950 begannen viele Preise dann aber so stark zu steigen, dass Zeitgenossen wie Hielscher bereits den Untergang der Währung kommen sahen.

Tatsächlich erklärte sich die Teuerungswelle, die im Jahre 1951 zu einer Inflationsrate von 7,6 Prozent führte, überwiegend aus Sondereffekten. „Da­mals haben sich die Preise in der Bundesrepublik hauptsächlich wegen der mit dem Koreakrieg verbundenen Kaufwelle im Inland und auf den Weltmärkten sprungartig erhöht“, analysierte die Bundesbank. „Gleichzeitig spielte in diesem Jahre wie auch noch in den unmittelbar darauffolgenden Jahren die Aufhebung der staatlichen Preisbindung für Nahrungsmittel sowie die – zumindest teilweise – Anpassung der öffentlichen Tarife im Verkehrs- und Versorgungswesen an das Preis- und Kostenniveau der Jahre nach der Währungsreform eine große Rolle.“ Die Sorgen um die Stabilität der D-Mark erwiesen sich recht bald als un­begründet.

„Vom Besatzungskind zum Weltstar“

Die Geldpolitik erhöhte damals ein­­mal – nach Ansicht von Kritikern: viel zu spät – den Leitzins, die Sondereffekte verflüchtigten sich im Verlauf der darauffolgenden Jahre, und die D-Mark entwickelte sich „vom Besatzungskind zum Weltstar“, um den Titel eines bekannten, von dem früheren F.A.Z.-Wirtschaftsjournalisten Hans Roeper verfassten Buches zu zitieren.

An diese Episode aus der Frühzeit der Bundesrepublik erinnern manche Warner vor einer Inflationshysterie in diesen Tagen. Parallelen zwischen damals und heute lassen sich sehr wohl erkennen: Die hohen Inflationsraten des Jahres 1951 wie des Jahres 2021 erklären sich zu einem Teil mit einem ungewöhnlich niedrigen Preisniveau im Vorjahr. Im Jahre 1951 wie im Jahre 2021 sind zudem Sondereffekte am Werk, die nicht dauerhaft sein müssen.

Zu den gegenwärtig preistreibenden Sondereffekten zählen neben sehr stark steigenden Rohstoffpreisen auch Eng­pässe in der globalen Versorgung mit Gütern. Eine neue Analyse aus der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zeigt, wie sehr durch die Pandemie bedingte Störungen der internationalen Lieferketten das Preisgefüge durcheinandergebracht haben. Am Werk sind unter anderem Selbstverstärkungseffekte, weil In­dustrieunternehmen aus Furcht vor Lieferengpässen bei Vorprodukten Lager­be­stände aufbauen wollen. Die damit verbundenen zusätzlichen Bestellungen treiben die Preise der begehrten Vorprodukte, zum Beispiel Halbleiter, noch zu­sätzlich. Fachleute sprechen von einem „Peitscheneffekt“. Aber auch in ihrem Aus­maß unerwartete Nachfrageverschiebungen von Dienstleistungen zu Gütern durch Konsumenten tragen zu den Engpässen bei, die nach manchen Schätzungen im lau­fenden vierten Quartal 2021 ihren Hö­hepunkt erreichen könnten.