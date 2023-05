Aktualisiert am

Die Lage in Washington spitzt sich zu. Im Januar erreichte die Verschuldung der dortigen Bundesregierung die gesetzliche Obergrenze. Seither schmelzen die Bankguthaben der Regierung ab, um weiterhin laufende Zahlungen tätigen zu können. Der „Tag X“ rückt in bedrohliche Nähe. Das ist das Datum, an dem die USA mit ihren über 30 Billionen Dollar Staatsschulden auch nach Ausschöpfung aller außerordentlichen Maßnahmen zahlungsunfähig werden. Das könnte bereits im Juni eintreten.

Dass die Schuldengrenze vom Kongress regelmäßig angehoben werden muss, ist eigentlich gut eingeübte Routine. Meist geht das auch völlig geräuschlos über die Bühne. Aber nicht dieses Mal. Die Bitte der Regierung um die Erhöhung der Schuldengrenze wurde vom Fraktionsführer der neuen, hauchdünnen republikanischen Mehrheit, Kevin McCarthy, abschlägig beschieden. Stattdessen hat er vom Repräsentantenhaus einen Gesetzesentwurf verabschieden lassen, der die Erhöhung der Schuldengrenze an massive Ausgabereduktionen koppelt. Unter anderem wird gefordert, einen maßgeblichen Teil von Präsident Bidens Agenda ersatzlos einzustampfen. Dieses Gesetzesvorhaben wird im Senat mit seiner demokratischen Mehrheit keine Chance auf Erfolg haben.