Wirecard-Aktie : Warum der Kurs gestiegen ist

Die negativen Nachrichten rund um den Zahlungsabwickler Wirecard scheinen immer noch nicht abzuebben. Trotzdem steht der Kurs auf Wochensicht im Plus. Eine Suche nach der Antwort.

Während der Skandal um den Zahlungsabwickler Wirecard einer Klärung harrt, hatten einige Anleger scheinbar begonnen wieder auf die Aktie zu setzen. Die Notierung legte am Mittwochmorgen zwischenzeitlich gut 15 Prozent auf 19,80 Euro zu und schloss damit an Kursgewinne vom Montag an, die den Aktienkurs um knapp 19 Prozent auf 17,50 Euro nach oben führten.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Eine starke Kurserholung nach drastischen Verlusten ist nicht ungewöhnlich. Das liegt vornehmlich an drei Faktoren. Zum ersten an rein technisch orientierten Aktienanlegern. Nach starken Kursverlusten entstehen im Chartbild oft sogenannte „überverkaufte“ Situationen. Das signalisiert eine Kurserholung, auf die Anleger aufspringen. Das lässt den Kurs dann tatsächlich steigen, so dass es sich um eine selbsterfüllende Prophezeiung handelt.

Zum zweiten steigen auch zunehmend Leerverkäufer aus: Der Kursverlust, auf den diese gesetzt haben, ist eingetreten, vielleicht sogar stärker als erwartet. Diesen Gewinn gilt es zu sichern, wenn sich die Abwärtsbewegung stabilisiert hat. Der Großteil des Gewinnes ist eingefahren, eine technische Erholung (siehe oben) wahrscheinlich. Gerade im Fall Wirecard gab es immer vergleichsweise viel Leerverkäufe – schließlich war der Ruf des Unternehmens schon lange angekratzt, eigentlich gab es immer Zweifler.

Und zum dritten ist es die pure, ungestützte, opportunistische Spekulation auf einen Kursanstieg.

Natürlich wird derzeit auch spekuliert, es gäbe fundamental bedingte Käufe. Der Unternehmenswert ist auf nur noch 2 Milliarden Euro geschrumpft. Das wäre für einen Zahlungsabwickler wenig. Und das europäische Geschäft sei ja tatsächlich vorhanden, lautet eine Begründung.

Die Frage ist aber, wie tief der Skandal reicht. Denn Wirecards Technologie ist in einem derzeit sich konsolidierenden Markt für Zahlungsabwicklung keineswegs so einzigartig. Interessanter als die Technik sind tatsächlich die Kundenbeziehungen.

Und hier stellt sich zum einen die Frage, welche Auswirkungen der Imageschaden hat? Werden gerade Großkunden den Anbieter wechseln? Das ist abhängig davon, ob es dem neuen Chef gelingt, rasch ein neues Kapitel aufzuschlagen, aber auch davon, welche Kündigungsmöglichkeiten die Verträge bieten. Der asiatische Mitfahrdienst Grab hat am Mittwoch angekündigt, die Partnerschaft mit Wirecard bis auf weiteres auf Eis zu legen.

Reicht der Skandal sehr tief, könnte Wirecard auch Verträge zu nicht kostendeckenden Konditionen angeboten haben, um ins Geschäft zu kommen und sich sozusagen Seriosität zu kaufen. Dann wären diese Verträge nicht haltbar und könnten gekündigt werden.

Natürlich kann alles auch ganz anders werden und sein, wenn etwa das Europageschäft tatsächlich seriös und solide ist. Allerdings weiß man das derzeit schlicht nicht.

Die Bank of America hat ihr Kursziel für die Wirecard-Aktie von 14 auf 1 Euro gesenkt. Auf die fundamentale Bewertung der Aktie müsse ein Abschlag von 90 Prozent genommen werden. Dieser Abschlag spiegele den möglichen Verlust von Kunden und Lizenzen, die Streichung bestehender Kreditlinien sowie die generelle Unsicherheit rund um den Zahlungsdienstleister wider, die noch eine Weile fortdauern dürfte. Jüngste Medienberichte legten die Vermutung nahe, dass die Unterstützung von Kreditgebern und Kunden schwinde.

„Nicht seriös bewertbar“

Auch Börsenbriefe, die im allgemeinen auch mal einer Spekulation nicht abgeneigt sind, warnen: Wirecard sei derzeit nicht seriös bewertbar. Engagements seien ein Spiel mit dem Feuer, schreibt der Onlinedienst „4Investors“. Derzeit dominiere das Nachrichtengeschehen Wirecards Aktienkurs dermaßen, dass charttechnischen Überlegungen auch schnell wieder von der Aktualität überrollt werden könnten.

Der „Turnaround-Trader“ warnt: Bis zur Klärung der Angelegenheit sei Wirecard definitiv kein Turnaround-Kandidat. Es stünden möglicherweise Betrug im Raum und Umstände, die im schlimmsten Fall zur Insolvenz führen könnten. Zudem sei noch keine Bodenbildung zu erkennen. Für Turnaround-Aktien müssten fundamentale Voraussetzungen gegeben sein. Der ungeklärte Verbleib von Milliardenbeträgen stehe dem eindeutig entgegen.

Dass die Aktienkäufe rein spekulativ sind, scheint der Umstand zu zeigen, dass offenbar nach Kursgewinnen von 43 Prozent viele Anleger dachten, nun sei es gut und der Schnitt gemacht. Denn von diesen Kursgewinnen ist aktuell nur noch ein Viertel übrig geblieben.