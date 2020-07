Stark gegenüber dem Dollar : Warum der Euro-Anstieg so bemerkenswert ist

Kritisiert, angefeindet, klein geredet: Der Euro hatte es nicht leicht in den vergangenen Jahren. Ausgerechnet in der Corona-Krise erlebt er nun einen Höhenflug am Devisenmarkt.

Der Euro ist im Augenblick stark wie lange nicht mehr: Zum Wochenauftakt erreichte der Wechselkurs zum Dollar am Montag zeitweise mit 1,1781 Dollar den höchsten Stand immerhin seit September 2018. Am Dienstag gab die europäische Gemeinschaftswährung zwar wieder etwas nach, mit 1,1721 Dollar lag der Wechselkurs gleichwohl weit über dem, was man bisher in diesem und im vergangenen Jahr gesehen hatte. Im Windschatten dieser Entwicklung hatten auch der Goldpreis und der Ölpreis zugelegt, weil beide Rohstoffe in Dollar gehandelt werden und eine im Vergleich zum Euro schwache amerikanische Währung die Rohstoffpreis-Entwicklung gemeinhin beflügelt.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Eine spannende Frage dabei: Ist der Rekord des Wechselkurses eher auf eine Schwäche der amerikanischen Währung oder eher auf eine Stärke der europäischen Gemeinschaftswährung zurückzuführen? Die ersten Ökonomen jedenfalls meinen schon, einen grundsätzlichen Niedergang des Dollars als Weltwährung erkennen zu können, und sehen den aktuell schwächeren Wechselkurs dafür als ein erstes Anzeichen.