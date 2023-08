Das Thema Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. Auch in der Fondsbranche interessiert man sich sehr dafür, scheint die Technik doch für die massenhafte Verarbeitung von Finanzdaten prädestiniert. Fehlerloses und dazu kostengünstiges Management scheint hier zum Greifen nahe.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft.

David Striegl, der bei der österreichischen Fondsgesellschaft Kepler das Aktienmanagement leitet, ist da etwas skeptischer. Er beschäftigt sich schon seit seiner Diplomarbeit mit der Gewinnung von Kursprognosen aus großen Datenmengen, hat darüber promoviert und lehrt als Dozent an der Universität Linz – unter anderem zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) an den Finanzmärkten. Zwischenzeitlich war er für einen Hedgefonds in diesem Bereich tätig, seit anderthalb Jahren arbeitet er nun für Kepler am Einsatz von KI.