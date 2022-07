Technische Analyse : Auf den Index kommt es an

Der Dax zeigt nach Jahren der Schwäche in jüngster Zeit im Vergleich zum Rest der Indexfamilie relative Stärke. Diese dürfte auch im zweiten Halbjahr fortdauern, was kein Grund zur Lockerung einer defensiven Haltung ist.

Eine passive Investmentstrategie für Aktien, wobei ein 1-zu-1-Investment etwa in einen Aktienindex vorgenommen wird, setzt sowohl von der Theorie als auch von der Konstruktion her eine Chance-Risiko-Optimierung um. Hierbei liegen im Regelfall zusätzlich nur noch geringe Investmentkosten vor. Trotz solcher attraktiven Aspekte bleiben für jeden Anleger aber zwei sehr wichtige Kriterien. Die Auswahl des Vergleichsindex ist – besonders bei langfristigen Investments – zentral im Vergleich zu den Timing-Aspekten beim Auf- und Abbau von Positionen. Hinzu kommt die Frage, ob man bei langfristig seitwärts gehenden Märkten und besonders bei Aktienbaissen mit Kursverlusten von 30 – zum Teil sogar 40 – Prozent überhaupt vollständig investiert sein sollte. Denn in der Aktienbaisse nimmt der Investor mit seiner passiven Position auch 1 zu 1 am Kursverlust teil.

Die deutschen Auswahlindizes Dax, M-Dax, S-Dax und Tec-Dax sind Musterbeispiele. Während des technischen Haussezyklus von 2009 (Höhepunkt der Finanzkrise) bis ins Jahr 2021 lag eine ungewöhnliche relative Schwäche des Dax vor. Seit dem Beginn des Jahres 2022 müssen aber M-Dax, S-Dax und Tec-Dax ausgeprägte Baisseverluste hinnehmen. Die technische Gesamtlage signalisiert für das zweite Halbjahr 2022, dass der Dax seine aktuelle, mittelfristige relative Stärke weiter verteidigen kann.