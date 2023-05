Auf dem Börsenplatz in Frankfurt: So richtig in Fahrt ist der Bulle schon länger nicht mehr. Bild: Saskia Stöhr

Wenn sich mancher Aktionär über seinen jämmerlichen Depotzustand ärgert und sich wundert, warum der Dax am Freitag ein Rekordhoch erreicht hat, das eigene Depot davon aber weit entfernt ist, könnte des Rätsels Lösung in den Dividenden liegen. Denn der Index unterstellt, dass die Dividenden sofort wieder in den Aktienkauf investiert werden. Und welcher Anleger macht das schon? Doch der Effekt ist enorm, wie unser Schaubild zeigt. Der klassische Dax (inklusive Dividenden) ist gerade auf rekordhohe mehr als 16.300 Punkte gestiegen. Wer sich aber nur auf die Aktienkurse verlassen hat und die Dividenden für Urlaub, gutes Essen oder die Autoreparatur eingesetzt hat, der kommt eben nur auf kümmerliche 6400 Indexpunkte.

Beide Indizes sind 1988 auf 1000 Punkten gestartet. Und im März 2000 erreichte der Dax gut 8000 Punkte und sein Kursindex 6266 Punkte. Seither also hat sich der Dax mit Dividenden mehr als verdoppelt, der Kursindex hingegen ist nur um 3 Prozent gestiegen. Adidas ist nicht schuld daran, dass es so mühsam vorangeht: 1138 Prozent Kursplus stehen seit damals zu Buche. Merck kam erst später in den Dax, kann aber auf 984 Prozent Kursplus blicken. VW immerhin auf plus 409 Prozent, BMW auf 310 Prozent, Mercedes nur auf 33 Prozent.