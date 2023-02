Man kann nicht behaupten, dass am Anleihemarkt in den ersten Monaten dieses Jahres nichts los sei. Das gilt auch für den Emissionsmarkt, ganz besonders für erstrangige Anleihen und Pfandbriefe. Von Letzteren wurde im Januar ein Volumen von 40 Milliarden Euro begeben. Das ist knapp die Hälfte dessen, was im Gesamtjahr 2021 zustande kam. Dieses erhöhte Emissionsvolumen ist allerdings nicht ganz neu, kamen doch 2022 Pfandbriefe im Nominalwert von 200 Milliarden Euro neu auf den Markt. Die DZ Bank rechnet für dieses Jahr mit einem nicht ganz so hohen Volumen, aber doch immer noch deutlich mehr als dem üblichen Niveau von 140 Milliarden Euro.

Wie so oft haben Privatanleger davon nicht ganz so viel, weil doch das meiste in feste Hände wandert, noch bevor die Nachricht irgendeinen Kundenberater in einer Volksbank, Sparkasse oder dergleichen erreicht hat. Oder aber die Mindestanlage ist mal wieder so hoch, dass der Inhalt des Portemonnaies gar nicht erst ausreicht oder der Anleger zumindest schlecht beraten wäre, die angesparten Groschen nur auf dieses eine Pferd zu setzen.