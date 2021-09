Star in der Finanzwelt : Grande Dame mit Kultstatus

Wer sich selbst in disruptiven Branchen bewegt, der muss auch selbst zur Veränderung bereit sein. Für Cathie Wood, die Gründerin, Vorstandsvorsitzende und Anlagechefin des Investmentunternehmens ARK, gilt das allemal. Viele Jahre war die Amerikanerin in der klassischen Investmentbranche tätig, bevor sie sich 2014 selbständig machte. Mit ARK Investment Management, einem Anlageverwalter, der zahlreiche Fonds auflegt. Ihren eigenen Erzählungen nach stand sie damals unter dem starken Eindruck der Finanzkrise. Sie wollte Dinge ändern, wollte mehr innovative Unternehmen in ihre Portfolios aufnehmen.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

Sie wollte aktiver nach den Perlen im Aktienmarkt suchen und ihre Erfahrung einsetzen. Ihr damaliger Arbeitgeber Alliance Bernstein aber zog nicht mit und sie die Konsequenz. Seitdem macht sie ihr eigenes Ding. ARK steht für Active Research Knowledge. Wood konzen­triert sich mit ihren Fonds auf Zukunftsthemen, letztlich hat sie nichts weniger als revolutionäre Geschäftsmodelle im Blick. Ideen, die das Leben von Grund auf ändern.