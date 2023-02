Die frühere Philips-Sparte ASML ist an der Börse fünfzehn Mal so viel wert wie der alte Mutterkonzern. Das hat nicht nur mit Problemen bei dem einstigen niederländischen Vorzeigekonzern zu tun.

ASML-Mitarbeiter in einem Werk des Chipherstellers im niederländischen Veldhoven Bild: via REUTERS

Zwischen Industriehallen aus gelbem Backstein und Glas sprießen zwei kleine Säulen aus dem Boden: Auf der einen ruht eine technisch anmutende Zeichnung, davor sind auf der anderen Farbfilter angebracht: einer blau, einer rot. Der Blick durch das blaue Fenster zeigt Männer, die an einer Maschine arbeiten, Halbleiterstrukturen, die Zahl 1984 – und einen Verweis auf das Moore’sche Gesetz zur rapide steigenden Leistungsfähigkeit von Mikroprozessoren. Durchs rote Glas gesehen erscheinen die Jahreszahl 2019, dazu wieder eine Maschine – eine modernere – und das Logo des Chipmaschinenherstellers ASML.

Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

In jenem Jahr 2019 stellte der Lichtkünstler Ivo Schoofs das kleine Denkmal auf: in einem Innengärtchen auf Strijp-T, einem früheren Industriegelände des Technikkonzerns Philips in Eindhoven. Zur Enthüllung kamen zwei, drei Dutzend Besucher mit Sinn für Industrie­geschichte, um damals 35 Jahre ASML zu feiern. Hier tüftelten ASML-Leute am allerersten Standort, „in einem undichten Schuppen“, wie es auf der Erklärtafel heißt. In dem damaligen Gemeinschaftsunternehmen von Philips und ASMI (Advanced Semiconductor Materials International) entwickelten sie Lithographiesysteme, daher das „L“. Jahre später zog sich ASMI zurück, weil die Anfangsinvestitionen im Verhältnis zu den Ge­winnchancen zu hoch erschienen. Philips wiederum verkündete ein großes Sparprogramm, ASML stand auf der Kippe. Zum Glück des Unternehmens war ein Philips-Vorstand der Tochtergesellschaft besonders wohlgesinnt und überredete die Kollegen zu einer weiteren Geldspritze. 1995 schließlich ging ASML an die Börse.