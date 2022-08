Auslandsmarkt : Wie China seine letzten Fans vergrault

Fallen Konjunkturdaten noch schlechter aus als erwartet, so wie derzeit in China, wenden sich die Anleger ab. Doch es gibt noch wichtigere Indikatoren als die Höhe von Industrieproduktion und Konsum für die Frage, ob ein Markt nur eine Schwächephase hat oder in ernsten Schwierigkeiten steckt und er seine letzten Fans verliert.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai.

Der amerikanische Investor Ray Dalio zum Beispiel ist ein großer Bewunderer des chinesischen Aufstiegs. Seinen Bridgewater-Fonds hat er auch mit dem Kauf von China-Aktien zum größten Hedgefonds der Welt gemacht. In seinem Buch „Weltordnung im Wandel“, das Dalio im vergangenen Jahr in Amerika veröffentlicht hat und das im April in der deutschen Übersetzung erschienen ist, sagt der Finanzstar voraus, dass China im schlechtesten Fall ein ernsthafter Wettbewerber der USA werde. Wahrscheinlicher sei, dass die Volksrepublik die Vereinigten Staaten überholen werde, weil sie so schnell an Stärke zulege.