Kreditkarten : Amazon gegen Visa

Millionen von Online-Käufern in Großbritannien haben in den vergangenen Tagen eine E-Mail von Amazon erhalten. In ihr kündigt der Online-Gigant an, dass er ab dem 19. Januar 2022 keine Visa-Kreditkarten mehr akzeptieren werde, die im Vereinigten Königreich ausgegeben wurden. Die Begründung liefert Amazon direkt hinterher: Die Gebühren seien nämlich zu hoch. In einer Amazon-Mitteilung, aus der die BBC zitierte, hieß es zudem, die Transaktionskosten sollten durch den technologischen Fortschritt eigentlich sinken, sie blieben aber hoch oder würden sogar steigen.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

„Die Kosten, um Kreditkarten zu akzeptieren, bleiben ein Hindernis für Geschäfte, die danach bestrebt sind, ihren Kunden den besten Preis zu bieten“, sagt ein Amazon-Sprecher. Kunden können weiterhin Visa-Debitkarten, Mastercard- und American-Express-Kreditkarten benutzen sowie Visa-Kreditkarten, die außerhalb des Vereinigten Königreichs ausgegeben wurden.