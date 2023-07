Herr Panse, es gibt wieder Zinsen. Ist das für Sparer eine gute Nachricht?

Jeder, der das glaubt, hat die Zusammenhänge nicht begriffen. Die Inflationsrate betrug in Deutschland im Juni 6,4 Prozent. Das heißt: Das Geld auf dem Sparkonto verliert Monat für Monat an Wert. Natürlich gibt es Banken, die jetzt wieder Zinsen von zwei oder drei Prozent zahlen, was sich gut anhören mag nach den Jahren der Null- oder Negativzinsen. Aber real, also nach Abzug der Teuerung, verlieren Sparer damit mehr als zu Zeiten der Nullzinsen, weil damals die Inflation nicht so hoch war. Wer das nicht sieht, unterliegt der sogenannten Geldwertillusion, wie die Ökonomen das nennen. Sich allein auf das Sparkonto zu verlassen ergibt bei den aktuellen Zinsen und Inflationsraten überhaupt keinen Sinn. Es geht nicht ohne Aktien.