Warren Buffett zieht Geld ab : Bye-bye Goldman Sachs

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Warren Buffett, 89 Jahre, ein außergewöhnlich wichtiger Aktionär für Goldman Sachs gewesen ist: Im September 2008, als die Weltfinanzkrise tobte, hat der legendäre Investor zu günstigen Konditionen 5 Milliarden Dollar in Vorzugsaktien der damals schwer gebeutelten amerikanischen Investmentbank gesteckt. Die mutige Entscheidung des Spekulanten sollte in den folgenden Jahren reich belohnt werden und mehrte dessen Ruhm als Superstar der Geldvermehrer.

Und jetzt das: Am Freitagabend gab Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway in einer Pflichtmitteilung überraschend bekannt, man habe im ersten Quartal, während der Corona-Pandemie, mehr als 10 Millionen Aktien von Goldman Sachs abgestoßen. Das Anteilspaket hatte Ende 2019, bevor das Virus zuschlug, noch einen Wert von mehr als 2 Milliarden Dollar gehabt. Die Beteiligung des Großaktionärs Berkshire Hathaway an Goldman Sachs ist nun von 2,9 Prozent auf weniger als 0,6 Prozent zusammengeschrumpft.

Cash is king

Der spektakuläre Schachzug Buffetts ist Beleg dafür, wie skeptisch der Investor in Zeiten des ökonomischen Corona-Ausnahmezustands dem Aktienmarkt gegenübersteht. Offenkundig fürchtet Buffett, dass die Pandemie weitaus gravierendere wirtschaftliche Folgen haben wird als die globale Finanzkrise vor 12 Jahren. Denn während Berkshire Hathaway die damalige Krise als Kaufgelegenheit nutzte, wie das Beispiel Goldman Sachs zeigt, verkauft Buffett heute im großen Stil Aktien.

Der alte Börsenfuchs traut der teilweisen Erholung der Aktienkurse in den vergangenen Wochen nicht über den Weg. Er sieht die Corona-Wirren nicht als Chance zum Einstieg, sondern befürchtet vielmehr, dass die Kurse noch tiefer fallen werden. Auch die amerikanische Notenbank warnte am Freitag in ihrem halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht vor Rückschlägen an den Finanzmärkten, falls sich die Pandemie verschlimmern sollte.

Für Buffett jedenfalls gilt derzeit die Maxime „cash is king“. Im März saß seine Berkshire Hathaway auf Bargeldbeständen von fast 140 Milliarden Dollar. Im ersten Quartal wurden auch die Beteiligungen am Online-Händler Amazon und der Großbank JP Morgan Chase verringert. Seine Anteile an vier amerikanischen Fluggesellschaften stieß Buffett komplett und mit Verlust ab, obwohl er noch kurz zuvor zugekauft hatte. Interessant ist allerdings: An einigen anderen langfristigen Aktieninvestments hielt er dennoch fest, etwa an Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola und Wells Fargo.

Der Teil-Ausstieg von Buffett bei Goldman Sachs wirft auch ein Schlaglicht auf die hausgemachten Probleme des Geldhauses. Lange Zeit galt Goldman Sachs als mächtigste Investmentbank der Welt. Die einen bewunderten das Institut, den anderen war es als Ausgeburt der Kapitalismus-Hölle verhasst. Doch die Sonderstellung ist weg. In den vergangenen Jahren ist die Truppe von Goldman-Sachs-Chef David Solomon gegenüber der Konkurrenz zurückgefallen. Vor allem das Handelsgeschäft ist wegen strikterer Aufsichtsregeln nicht mehr die Geldmaschine früherer Tage. Insofern ist Buffetts Aktienverkauf symbolträchtig für eine Bank, die in die Defensive geraten ist.