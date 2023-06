Die seit Jahrzehnten inhabergeführte Bank M.M. Warburg, die am Donnerstag für 2022 einen hohen Jahresverlust bekannt gab, soll bis 2024 saniert sein. Nach Informationen der F.A.Z. plant anschließend der 81 Jahre alte Christian Olearius, dem rund 40 Prozent der Bank gehören, die Aufnahme neuer Gesellschafter. Anscheinend favorisiert Olearius eine „Hamburger Lösung“, wie er sie schon einmal 2008 mit einem von dem Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne angeführten Bieterkonsortium für die Reederei Hapag-Lloyd geschmiedet hatte.

Allerdings ist Olearius’ Ansehen in der Hansestadt heute ein anderes. Er muss sich ab September vor dem Landgericht Bonn verantworten. Die Staatsanwaltschaft Köln legt ihm 15 Fälle der besonders schweren Steuerhinterziehung zwischen 2006 und Ende 2019 zur Last, die Olearius gemeinsam mit anderen Beteiligten mit Cum-ex-Aktiengeschäften begangen haben soll. Den angeblich entstandenen Steuerschaden von 280 Millionen Euro haben Olearius und der zweite Warburg-Gesellschafter, Max Warburg, schon nahezu vollständig zurückgezahlt.

Bankenaufsicht gegen Familie

Die Führung der als Bank für Unternehmer geltenden Warburg liegt seit 2022 in den Händen der beiden neuen und familienfremden Vorstände Markus Bolder und Stephan Schrameier. Joachim Olearius, der Sohn von Hauptgesellschafter Christian, war 2021 auf Drängen der Bankenaufsicht aus der Warburg-Bank ausgeschieden, ebenso sein Schwiegersohn Peter Rentrop-Schmid. Und Christian Olearius muss auf Drängen der Aufsicht auch seine Anteile an der Warburg-Bank von einem Treuhänder verwalten lassen.

Seine Anteile verkaufen will Christian Olearius dem Vernehmen nach aber nicht. Während Max Warburg seine Bankanteile schon weitreichend in seiner Familie weitergegeben hat, braucht auch Olearius mittelfristig eine Nachfolgelösung für seine Anteile. Sollte ein Hamburger Konsortium nicht zustande kommen, könnten auch reiche Familien als weiterer Eigentümer in die Warburg-Bank einsteigen oder auch ein Zusammenschluss mit einer anderen Hamburger Bank, etwa mit Berenberg oder Donner & Reuschel, von Olearius verfolgt werden.

Neue Führung saniert

Die beiden neuen Bankvorstände Bolder und Schrameier lassen derweil bei Warburg kaum einen Stein auf dem anderen. Sie haben die Anteile der Bank an der Fondsgesellschaft Warburg Invest an Bantleon, die der W&Z Fintech GmbH an den Geschäftsführer Nicholas Ziegert und die Hypothekenbank an die Münchener Hyp verkauft. Weil die erzielten Verkaufserlöse niedriger waren als die zuvor bilanzierten, fielen 2022 Sonderabschreibungen an. Nach einer „schwarzen Null“ im Vorjahr erzielte die Warburg-Bank 2022 einen Verlust von 34,6 Millionen Euro. Bolder nannte dieses Geschäftsergebnis „sicherlich nicht zufriedenstellend“, hob aber hervor, alle Belastungen der „Strategieanpassung“ seien nun schon berücksichtigt.

So hat die Warburg-Bank den Eigenhandel Ende 2022 „im Wesentlichen eingestellt“. Der Gewinn im Wertpapierhandelsgeschäft betrug 2022 mit 2,3 Millionen Euro nur noch ein Drittel des Vorjahres. Die Zahl der Vollzeitstellen soll mithilfe von Abfindungen, die freiwillig ausscheidenden Mitarbeitern gezahlt werden, um 50 auf 640 sinken. Zwei der bisher zehn Geschäftsstellen, Osnabrück und Braunschweig, werden geschlossen. Ein neues Kernbanksystem soll bis 2026 in Betrieb sein. Dem Vernehmen nach wird Warburg dafür künftig Systeme von Atruvia (vormals Fiducia-GAD) nutzen, der Rechenzentrale der Volks- und Raiffeisenbanken.

Operativ, also ohne die Abschreibungen auf verkaufte Beteiligungen und Rückstellungen etwa für Abfindungen, sei 2022 für Warburg besser gelaufen als 2021, heißt es. Der Zinsüberschuss sprang dank der gestiegenen Zinsen um 83 Prozent auf fast 71 Millionen Euro. Das Provisionsergebnis allerdings sank um 13 Prozent auf rund 84 Millionen Euro. Für 2023 plant der Vorstand mit einem „ausgeglichenen Ergebnis“. 2024 soll dann ein deutlicher Gewinn erzielt werden, intern gibt es ein Ziel von 8 Prozent Eigenkapitalrendite. Bis 2024 soll auch die bisher von den lange dominanten Inhabern geprägte Unternehmenskultur hin zu mehr Projekt- und Eigenverantwortung weiterentwickelt sein. Beides würde sicherlich die Suche nach neuen Eigentümern erleichtern.