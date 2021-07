Berufsunfähigkeit : Wenn der Friedhofsgärtner vor Schmerzen nicht mehr knien kann

Auf seinen Spaziergängen mit den Hunden hat Matthias Jansen immer eine Peperoni dabei. Manchmal hat er sich auch schon in einen Brennnesselstrauch geworfen. Beides hilft ihm, wenn er gerade unvorbereitet in einen Flashback gerät. Das ist ein Wiedererleben früherer schmerzhafter Situationen. „Durch den Schmerz bekommt man das Gefühl zur Umwelt besser hin“, erzählt Jansen. Wenn durch einen Geruch oder ein Geräusch so eine Erinnerung ausgelöst wird, kann er durch den scharfen Geschmack oder das Bad in den brennenden Brennhaaren schneller wieder in einen normalen Zustand zurückkehren.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Jansen wurde als Kind von seinem Vater missbraucht. Nachdem er Zeuge eines Unfalls direkt vor ihm wurde und der Vater kurz darauf starb, kam auf einen Schlag die Erinnerung daran zurück. Jansen, der in Wirklichkeit anders heißt, ist seit Mai 2019 krankgeschrieben. Als Produktberater und Schulungsleiter in der Medizinbranche konnte er nicht mehr arbeiten. Im Februar 2020 stellte er einen Antrag auf Berufsunfähigkeit. Wochen und Monate der Ungewissheit folgten, Hunderte Formulare musste er im Stadium der völligen psychischen Erschöpfung mit Schlaf- und Konzentrationsstörungen ausfüllen. „Viele Dokumente konnte ich allein nicht ausfüllen. Meine Frau half mir“, sagt er.