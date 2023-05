Der nordhessische Spezialist für Wärmepumpen, Viessmann, wird nach Amerika verkauft. Ausgerechnet jetzt, wo sich alle mit Wärmepumpen ausrüsten sollen. Der Aufschrei ist groß. Wichtige Zukunftstechnologie verlasse das Land. Das müsse der Familie Viessmann untersagt werden, fordert mancher gar.

Doch der Aufschrei kommt zu spät. Der Ausverkauf ist in wichtigen Teilen der Unternehmenslandschaft längst passiert. Wer bestimmt denn über das Schicksal der größten deutschen Unternehmen? In den vom Beratungsunternehmen EY regelmäßig erstellten Tabellen zum Aktienindex Dax steht ganz oben das Wohnungsunternehmen Vonovia mit 86 Prozent ausländischen Aktionären vor der Deutschen Börse (80 Prozent), dem Triebwerkshersteller MTU (80), Adidas (71), Siemens (69) und so weiter. Mercedes, RWE, Bayer, Allianz, SAP, Münchener Rück, Deutsche Post: alle mit ausländischer Aktionärsmehrheit.

Deutsche Anleger sind nur selten bereit, unternehmerisches Risiko zu tragen und ihr Geld als Investitionsmittel bereitzustellen. Das Ergebnis ist klar: Über die unternehmerischen Belange und die Verwendung der Gewinne wird andernorts entschieden. Allein in diesem Jahr fließen von den 75 Milliarden Euro Dividenden deutscher Unternehmen ein Großteil ins Ausland, ohne dass deutschen Anlegern in auch nur annähernd ähnlichem Maße Unternehmensgewinne aus dem Ausland zufließen.

Das Kapital kommt aus Amerika

Das muss für die Unternehmen nicht schlimm sein. Die meisten Anleger entscheiden zum Wohle ihrer Unternehmen, unabhängig von Landesgrenzen. Aber wenn ein amerikanisch dominiertes Aktionariat beschließt, mit dem Gasespezialisten Linde das wertvollste Unternehmen von der Frankfurter Börse zu nehmen, muss sich niemand wundern. Und auch nicht, wenn Biontech und andere auf der Suche nach Kapital letztlich in den Vereinigten Staaten an der Börse landen. Wer steht denn bereit, wenn deutsche Unternehmen Geld für Investitionen am Kapitalmarkt brauchen? Von deutschen Finanzinvestoren ist nur sehr selten die Rede. Das sind in erster Linie amerikanische Finanzinvestoren und Pensionsfonds.

Familie Viessmann hat nüchtern kalkuliert. Ihr war bewusst, dass der Wettbewerb im Wärmepumpenmarkt hart wird. Um bestehen zu können, brauchte es hohe Investitionen. Die sahen Martin und Max Viessmann am ehesten gewährleistet durch den amerikanischen Konkurrenten Carrier Global. Sie hatten zwar auch einen Börsengang erwogen, aber wäre das Ergebnis dann ein anderes? Seit Jahren spielen deutsche Großanleger bei Börsengängen bloß eine Nebenrolle.

Vor dem Viessmann-Dilemma stehen hierzulande viele Familienunternehmen. Sie haben oft eine starke Marktstellung und sind die berühmten Hidden Champions, aber diese Rolle fällt ihnen nicht in den Schoß. Der Platz muss täglich wieder erkämpft werden. In vielen Branchen sind dazu immense Investitionen nötig, in Forschung und Entwicklung, in IT, KI, Maschinen. Oft dienen Banken als Finanziers. Doch das reicht nicht immer. Sobald neues Eigenkapital nötig wird, geht der Blick bevorzugt nach London und New York, weil man in Frankfurt oft vergebens hofft. Künftig werden viele Familienunternehmen den Besitzer wechseln müssen, wenn sich kein Nachfolger in der Familie findet. Viessmann wird daher bei Weitem nicht der letzte Verkauf ins Ausland sein.

Politisch kann man dem kaum einen Riegel vorschieben, wenn man das denn wollte. Wer solche Verkäufe untersagt, schneidet die Unternehmen von der (globalen) Kapitalzufuhr ab. Das sichert zwar zunächst die alte Substanz im Land, die bröckelt jedoch ohne neues Geld. Der Staat kann Kapital nicht im nötigen Maß bereitstellen. Er kann aber versuchen, privates Kapital im Land stärker zu motivieren, unternehmerisches Risiko zu finanzieren. Anderen Ländern ist dies gelungen. Da ist es völlig selbstverständlich, dass Privatanleger, Stiftungen, Pensionsfonds und Versicherer in starke unternehmerische Beteiligungen eingehen und die auf lange Sicht hohen Erträge einstreichen. Hierzulande ist das oberste Ziel vieler Anleger der nominale Kapitalerhalt. Diese Prämisse verhindert fast jegliche unternehmerische Beteiligung, die nun einmal mit Risiken verbunden ist. Ohne unternehmerische Risiken einzugehen ist in einer Volkswirtschaft aber kein Wohlstand möglich.

Wer beklagt, dass Viessmann nun nach Amerika verkauft wird, muss sich an die eigene Nase fassen. Das Geldvermögen in einer der immer noch erfolgreichsten Volkswirtschaften der Welt wird nicht den erfolgreichen Unternehmen für Investitionen zur Verfügung gestellt, sondern zum größten Teil zinslos in bar und auf dem Girokonto gehalten.