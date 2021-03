VW-Vorstand folgt Schütz : Witter soll Aufsichtsrat der Deutschen Bank werden

In den Aufsichtsrat der Deutschen Bank soll erstmals seit Jahren wieder ein Manager mit Erfahrung in einem deutschen Großkonzern einziehen. Frank Witter, der bislang noch Finanz- und IT-Vorstand des Volkswagen-Konzerns ist, soll für den scheidenden Alexander Schütz in das Kontrollgremium einziehen. Das teilte die Bank am Donnerstag nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Das Gremium werde der Hauptversammlung am 27. Mai vorschlagen, Witter in den Aufsichtsrat zu wählen.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Der 61 Jahre alte Witter hatte im vergangenen Jahr bekanntgegeben, dass er aus familiären Gründen im Sommer dieses Jahres aus dem VW-Vorstand ausscheiden wolle. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass sein Nachfolger, der bisherige Finanzvorstand von Audi, Arno Antlitz, schon zum 1. April in den Konzernvorstand einziehen soll. „Wir freuen uns, mit Frank Witter einen ausgewiesenen Finanzexperten und einen Vertreter eines führenden deutschen Industrieunternehmens zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen zu können“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, Paul Achleitner.

Der Platz im Aufsichtsrat der Bank wird frei, nachdem Alexander Schütz seinen Rückzug zur nächsten Hauptversammlung angekündigt hat. Schütz war unter Druck geraten, nachdem eine Mail von ihm an den früheren Wirecard-Chef Markus Braun bekannt geworden war. Darin hatte er offenbart, dass er gerade Aktien des Unternehmens gekauft habe, und Braun dazu angefeuert, die „Financial Times“ fertig zu machen. Die Zeitung hatte mehrfach über Unregelmäßigkeiten bei Wirecard berichtet – zu Recht, wie inzwischen bekannt ist.

Achleitner auf Distanz

Achleitner und die Bank hatten sich daraufhin rasch von Schütz distanziert und seine Äußerungen als „inakzeptabel“ bezeichnet. Schütz musste sämtliche Ausschüsse verlassen. Der Chef des österreichischen Vermögensverwalters C-Quadrat war im Jahr 2017 als Statthalter des damaligen chinesischen Großaktionärs HNA in den Aufsichtsrat eingestiegen. Das Konglomerat ist inzwischen insolvent und spielt in der Bank keine Rolle mehr.

Witter ist im Jahr 2015 zum Finanzvorstand von VW ernannt worden, nachdem sein Vorgänger Hans Dieter Pötsch zum Aufsichtsratsvorsitzenden des Konzerns ernannt wurde. Witter war vorher Chef der Finanztochtergesellschaft VW Financial Services. Als IT-Vorstand des Autokonzerns bringt er zudem Erfahrungen in Sachen Digitalisierung für die Bank mit. Darüber hinaus ist Witter Aufsichtsratsvorsitzender des Bundesligaklubs VfL Wolfsburg.

In den vergangenen Jahren war mehrfach kritisiert worden, dass die deutsche Wirtschaft im Aufsichtsrat der wichtigsten deutschen Bank nicht mehr vertreten ist. Der einzige deutsche Konzernvertreter ist derzeit der Chef der Deutschen Börse, Theodor Weimer, der als potentieller Nachfolger von Achleitner gilt. Insofern passt die Ernennung Witters zum Ziel der Bank, sich wieder stärker auf ihren Heimatmarkt zu konzentrieren.