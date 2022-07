Neues vom Anleihenmarkt : Vorsicht mit dem Inflationsschutz

Insgesamt 228 Anleihen-ETF, also börsengehandelte Indexfonds, gibt es, in die man in Deutschland sein Geld stecken kann. Ob das in der Vergangenheit eine gute Idee war, lässt sich bezweifeln. Gerade einmal zehn (!) dieser ETF weisen für die vergangenen drei Jahre eine positive Wertentwicklung auf, viermal so viele aber Verluste von 10 Prozent und mehr. Nur mit fünf verloren Anleger auch über kürzere Zeiträume kein Geld, dafür waren die Kursverluste umso größer.

„Wir sind in so etwas wie einem Bärenmarkt“, sagte kürzlich Sven Langenhan, Portfolio Director bei der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch, im F.A.Z.-Podcast Finanzen und Immobilien. „Aber nicht erst seit einem halben Jahr. Im August werden wir in einem zweijährigen Aufwärtstrend bei den Renditen sein.“ Dass dies bisher nicht recht wahrgenommen worden sei, erklärt er so: Die Zinsentwicklung gerate immer erst dann ins Blickfeld, wenn es den Aktienmärkten schlechter gehe.