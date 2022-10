Krise der Chip-Industrie : Vorsicht vor Branchen-ETFs

Die Chip-Industrie ist rasant vom Boom in eine Krise gerutscht. Für Anleger, die in der Branche ein sicheres Investment gesehen haben, rächt sich das nun.

Ein Mann arbeitet bei einem Hersteller von integrierten Chip-Verkapselungen in Nantong in der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Bild: AP

Es ist noch nicht so lange her, da schien die gesamte Wirtschaft nach Chips zu darben. Die Autoindustrie, Maschinenbauer und andere Unternehmen mussten ihre Produktion drosseln, weil sie nicht genügend Halbleiter geliefert bekamen. Die stecken schließlich inzwischen in allem, was irgendwie elektronisch gesteuert wird. Und nun diese Nachricht: Intel streicht jede fünfte Stelle. Krisentöne in der Boombranche?

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Himmelhochjauchzen und zu Tode betrübt liegen oft nah beieinander. Das müssen auch Anleger wieder einmal feststellen, die in der Boomphase der Chipindustrie Geld in diese Branche investiert haben, zum Beispiel über einen ETF. Über fünf passive Indexfonds können sich deutsche Anleger derzeit auf die Halbleiterindustrie fokussieren. Vier von ihnen haben jeweils seit Jahresbeginn mehr als 35 Prozent an Wert verloren; der fünfte, ein Fonds von HSBC, ist erst Ende Januar aufgesetzt worden. Damit schneiden die ETFs auf die Chipindustrie im bisherigen Jahresverlauf noch deutlich schlechter ab als die Aktienmärkte insgesamt. Wer zum Beispiel in den Weltaktienindex MSCI World investiert hat, muss im bisherigen Jahresverlauf ein Minus von 12 Prozent verkraften.