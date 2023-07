Aktualisiert am

Was jetzt aus der privaten Altersvorsorge wird

Neue Riester-Vorschläge : Was jetzt aus der privaten Altersvorsorge wird

Eine Arbeitsgruppe der Ampelkoalition hat Vorschläge für die Riester-Rente unterbreitet. Leibrenten und Garantien sollen keine Pflicht mehr sein. Was bedeutet das für Sparer? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Altersvorsorge muss zwangsläufig schon in jungen Jahren beginnen. Bild: dpa

Nach langem Stillstand in der Altersvorsorgepolitik nimmt sich die Ampelkoalition vor, die Riester-Rente zu reformieren. Das hatten die zwei Vorgängerregierungen nicht hinbekommen. Die Fokusgruppe private Altersvorsorge hat eine Vorentscheidung getroffen: Einen staatlichen Fonds für die Kapitalanlage von Altersvorsorgesparern wird es in der dritten Säule des Systems, seinem privaten Teil, nicht geben. Andere Kompromisse könnten einen „Paradigmenwechsel in der privaten Altersvorsorge“ bewirken, wie der Fondsverband BVI kommentierte.

Warum gibt es Reformbedarf?

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Die Riester-Rente wurde Anfang des Jahrtausends eingeführt. Sie sollte die damaligen Rentenkürzungen durch eine mit Steuererleichterungen und Zulagen staatlich geförderte und privat finanzierte Zusatzversorgung kompensieren. Dient die gesetzliche Rente (1. Säule) dazu, grundsätzlich Alterseinkünfte zu beziehen, sollen die beiden anderen Säulen (betrieblich und privat) sicherstellen, dass der Lebensstandard gehalten werden kann. Nach Anlaufproblemen wurden Finanzvermittler besser vergütet, schnell wuchs die Zahl der Verträge auf 16,5 Millionen, stagniert aber seit Jahren. Als Probleme gelten weitere Verbreitung, hohe Kosten, aufwendige Verwaltung und Starrheit der Verträge (Beitragsgarantie, lebenslange Rentenzahlung). Für den damaligen Bundessozialminister Walter Riester (SPD) nicht absehbar war die lange Niedrigzinsphase, durch die die Renditen weitaus weniger attraktiv ausfielen als gedacht .