Notenbank in der Corona-Krise : Die EZB, das Virus und viele Schulden

Als Christine Lagarde vor gut einem Jahr ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) antrat, verschickte sie ein Foto auf Twitter. Ein großer Konferenztisch in einem Luxushotel war darauf zu sehen: Um ihn herum saßen in legerer Kleidung die männlichen Notenbankchefs der 19 Euroländer und am oberen Ende des Tisches eine strahlende Christine Lagarde. „Es war mir eine Freude, meine neuen Kollegen einzuladen“, schrieb sie dazu.

Wie sehr sich die Dinge seitdem verändert haben, zeigen zwei einfache Beobachtungen. Wenn sich der EZB-Rat Mitte Dezember zu seiner nächsten Sitzung trifft, muss das eigentlich übliche gemeinsame Abendessen der Ratsmitglieder entfallen. Informelle Treffen sind unmöglich geworden in Zeiten, in denen die Corona-Seuche die Welt beherrscht: Seit dem Frühjahr begegnen sich auch Europas Notenbanker nur noch in Videokonferenzen. Die zweite äußerliche Veränderung im Vergleich zum Auftakttreffen vor einem Jahr ist die Stimmung. Entspannte Lockerheit zu demonstrieren passt nicht in die Zeit.