Bald pilgern wieder Anleger aus aller Welt zum „Woodstock des Kapitalismus“ mit Warren Buffett in die amerikanische Provinz. Dessen guter Ruf ist gerechtfertigt.

Warren Buffet im Mai 2019 bei einem Event in Omaha. Bild: Reuters

Am 6. Mai ist wieder „Woodstock-Zeit“. In Anlehnung an das legendäre Open-Air-Musikfestival, das vom 15. bis 18. August 1969 stattfand, bezeichnen Finanzmarktteilnehmer die jährliche Hauptversammlung von Berkshire Hathaway als „Woodstock des Kapitalismus“.

Grund dafür ist, dass der Chef der Investmentgesellschaft, Warren Buffett, in der Anlegergemeinde angesichts seiner Spürnase für renditeträchtige Investments einen Kultstatus erlangt hat. Diese Spürnase hat ihm auch den Spitznamen „Orakel von Omaha“ eingebracht, da er aus der Stadt im amerikanischen Bundesstaat Nebraska stammt, noch immer dort lebt und natürlich auch die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway dort stattfindet.

Sagenhafte Wertentwicklung über Jahrzehnte

Mit Woodstock hat die Veranstaltung im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten gemein, dass Tausende Aktionäre von Berkshire Hathaway, Journalisten und Fans nach Omaha zum CHI Health Center pilgern, um den Worten ihres Idols und dessen Wegbegleiters Charlie Munger zu lauschen. Begleitet wird die sich über ein ganzes Wochenende erstreckende Veranstaltung von einem bunten Rahmenprogramm, im Zuge dessen sich Fans mit viel Glück mit ihrem Buffett und Munger fotografieren lassen können oder zumindest die Chance erhalten, allerhand Merchandising-Artikel zu kaufen.

Seinen Ruhm verdankt Warren Buffett seinen erfolgreichen Investments. Über einen langen Zeitraum konnte er den S&P 500 schlagen. Zwischen den Jahren 1965 und 2022 liegt der jährliche Kurszuwachs der Berkshire-A-Aktie bei sagenhaften 19,8 Prozent, während der breite S&P 500 Total Return Index – also inklusive Dividendenzahlungen – auf eine Performance von 9,9 Prozent kommt.

Für Kleinanleger ist die Berkshire-A-Aktie allerdings nur bedingt geeignet. Aktuell kommt die teuerste Aktie der Welt auf einen Wert von fast 500.000 Dollar. Da kommt dann doch eher die Berkshire-B-Aktie infrage – die für aktuell rund 320 Dollar pro Anteilsschein eine deutlich günstigere Alternative darstellt, um als Anleger auf den Erfolg Buffetts zu setzen.

Zwischendurch hatte es einmal so ausgesehen, als hätte Buffett etwas von seinem Anlegerhändchen verloren. Im Jahr 2019 legte der S&P 500 Total Return Index um 31,5 Prozent zu, die Berkshire-Aktie jedoch nur um 11 Prozent, während es in 2020 18,4 versus 2,4 – in Prozent gerechnet – für den breiten Index stand. 2021 hielt sich die Performance dann etwa die Waage.

Vergangenes Jahr konnte Warren Buffett indes wieder eine Outperformance hinlegen. Beim S&P 500 Total Return Index stand ein Minus von 18,1 Prozent zu Buche, während Berkshire in einem sehr schwierigen Umfeld mit einem Jahresplus von 4 Prozent glänzen konnte – und dies, obwohl Apple, die mit Abstand größte Position im Berkshire-Aktienportfolio, das Jahr mit einem Kursverlust von 26,8 Prozent beendet hatte.

Zu dieser Outperformance hatte beigetragen, dass viele von Buffett bevorzugte sogenannte Value-Werte im Vergleich zu den Technologiewerten überzeugen konnten. Letztere schnitten angesichts der hohen Inflation und der gestiegenen Zinsen besonders schlecht ab. Zudem bewies Buffett wieder einmal einen guten Riecher und setzte verstärkt auf die Energiewerte Chevron und Occidental Petroleum. Geholfen hat dem Investor aber auch die breite Diversifikation der Beteiligungen von Berkshire Hathaway.

Neben den Aktienanlagen ist das Unternehmen in vielen anderen Bereichen mit zum Konzern gehörenden Gesellschaften tätig – darunter Versicherungen, Energie und Eisenbahntransport. Diese Geschäfte sorgten vergangenes Jahr für einen Anstieg des operativen Gewinns um 12,2 Prozent auf 30,8 Milliarden Dollar. Zudem wuchs der Cash-Bestand auf 128,7 Milliarden Dollar an. Dieser ist zwar positiv, allerdings zeigt sich auch, dass es immer schwieriger für Berkshire wird, lohnende Deals zu finden und den Geldbestand endlich abzubauen.

Man mag an der Börse den vielen Investor-Gurus skeptisch gegenüberstehen. Aber eines hat Warren Buffett vielen voraus: Er „liefert“. Wer als Anleger 10.000 Euro in Berkshire-B-Aktien investierte, kommt auf Dekadensicht auf eine Positionsgröße von mehr als 36.000 Euro. „Erfolg gibt einem bekanntlich immer recht“, dürfte sich da wohl ein Warren-Buffett-Fan sagen und freut sich auf weitere Kurssteigerungen.