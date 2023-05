Beim Dividendenvorschlag des größten deutschen Vermieters Vonovia ist für Pessimisten wie Optimisten was dabei: Die einen können sich beschweren, dass die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert werden soll auf 85 Cent je Anteilsschein, die anderen dürften sich freuen, dass der Dax-Konzern überhaupt eine Dividende zahlt. Die Konkurrenz aus LEG Immobilien oder TAG Immobilien hat ihre Aktionärsbeteiligung schließlich ganz gekappt – denn die Lage in der Immobilienbranche ist angesichts der gestiegenen Baukosten und der Zinswende angespannt. Da behalten die Unternehmen ihre Gewinne lieber ein, um die Kapitalbasis zu stärken.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Diese Diskussion gibt es natürlich auch bei Vonovia, wie aus den Gegenanträgen zur Hauptversammlung ersichtlich wird, die am 17. Mai abermals rein virtuell stattfindet. So fordert ein Aktionär, die Dividende auf eine Barausschüttung von 45 Cent zu reduzieren. Vonovia bietet seinen Anteilseignern immer an, die Dividende entweder in Bar oder als neue Aktien zu bekommen, in der Regel wird etwa die Hälfte ausgeschüttet. Der Aktionär stört sich daran, weil er eine Verwässerung seiner Anteile befürchtet. Er fordert stattdessen, die angepeilte Verkaufsstrategie von Immobilien im Wert von 2 Milliarden Euro für dieses Jahr zu erhöhen, um mit den Erlösen Aktien zurückzukaufen.