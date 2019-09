In Schweden : Deutscher Immobilienkonzern kündigt Milliardenübernahme an

Aktualisiert am

Deutscher Immobilienkonzern kündigt Milliardenübernahme an

Für mehr als 1 Milliarde Euro kauft sich Vonovia Wohnungen in Stockholm und Umgebung. Nicht zum ersten Mal.

Mit einem Milliardenzukauf baut der deutsche Immobilienkonzern Vonovia seine Präsenz in Schweden aus. Die Führung gab an diesem Montag bekannt, die Mehrheit am Wohnungsbauunternehmen Hembla für 1,14 Milliarden Euro zu übernehmen.

Verkäufer ist der amerikanische Finanzinvestor Blackstone. Hembla besitzt nach Vonovia-Angaben mehr als 21.400 Wohnungen, insbesondere in Stockholm und der Umgebung der schwedischen Hauptstadt. Schon im vergangenen Jahr hatte der im Dax gelistete Konzern die schwedische Firma Victoria Park gekauft, der mehr als 16.600 Wohnungen in den Regionen Malmö, Stockholm und Göteborg gehören.

Vonovia erwirbt nach eigener Auskunft zunächst 69,3 Prozent der Stimmrechte und 61,2 Prozent des Grundkapitals an Hembla. Dies muss nun von den schwedischen Behörden gebilligt werden. Nach der Genehmigung muss Vonovia binnen vier Wochen ein öffentliches Pflichtangebot für die restlichen Hembla-Aktionäre vorlegen.