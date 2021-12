Verwahrgebühren : Was nun, reicher Mann?

Aktualisiert am

Was nun, reicher Mann?

Die Strafzinsen und Verwahrentgelte, die Banken für Guthaben auf Girokonten erheben, bringen viele Anleger auf die Palme. Das ist in meinen Augen verständlich. Wer zahlt schon gerne Gebühren für Geld, das er sich in der Regel vom Mund abgespart hat? Fragwürdig sind nur die Folgen der Strafzinsen. Ich bin erstaunt, wie viele Anleger vor Wut fast platzen, und ich bin nicht erstaunt, dass Banken und Versicherer versuchen, die Gunst der Stunde zu nutzen und den Empörten dieser Republik fragwürdige Produkte anzudrehen. Darf ich Ihnen meine Beobachtungen an einem Beispiel aus meiner Heimatstadt illustrieren?

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft.

Ein tüchtiger Dresdner ist 71 Jahre alt. Der Mann war Unternehmer und hat seinen Betrieb vor einigen Monaten verkauft. Seitdem liegen ein paar Millionen auf den Konten herum. Die einen Banken halten ihre Füße noch still, doch die anderen Institute stellen ihre „Bemühungen“ bereits in Rechnung. Dazu zählt auch die Sparkasse. Sie verlangt für die 500.000 Euro, die bei ihr liegen, jährliche Gebühren von 2250 Euro. Das sind pro Tag sechs Euro und 16 Cent.