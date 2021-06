Kredit oder Bausparvertrag : Wie Sie Renovierungen richtig finanzieren

Bausparkassen locken die Kunden mit „Minizinsen“. Wer genau rechnet, muss oft feststellen: So mini sind die Zinsen nicht. In welchen Fällen kommt ein Annuitätendarlehen günstiger?

Gerade Ausbesserungen am Dach des Eigenheims können ein Loch in den Geldbeutel reißen. Bild: Picture-Alliance

Hand aufs Herz, wer hat vor 60 Jahren in einer Fernsehrede verkündet, Denken sei die erste Bürgerpflicht? Genau, das war Walter Ulbricht, der erste Vorsitzende des Staatsrates der DDR. Ich kann mich, auch wenn meine Eltern den Mann mit der Fistelstimme nicht leiden konnten, dessen Aufruf nur anschließen, Und ich will sogar noch eins draufsetzen, vor allem dann, wenn’s ums Geld geht. Rechnen ist die erste Pflicht des Anlegers! Sonst ist es um Ihr gutes Geld geschehen, meine Damen und Herren, so wie zum Beispiel im heutigen Fall, in dem es um die Renovierung eines Eigenheims geht.

Der Anleger ist 45 Jahre alt und hat sich zusammen mit seiner Frau, die fünf Jahre jünger ist, vor zehn Jahren im Sand und Sumpf der märkischen Heide ein altes Haus gekauft. Dem Ehepaar war bewusst, dass das Objekt „zeitnah“ modernisiert werden muss, doch bisher war die Renovierung aus finanziellen Gründen nicht möglich. Nun haben sich die Verhältnisse geändert.